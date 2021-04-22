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歐洲心臟協會對此議題也特別重視，針對患有心臟病的患者進行追蹤研究，發現同時有心臟病及糖尿病的患者比沒有糖尿病的心臟病患者具有更高的死亡風險和更差的預後。
研究分析了來自45個國家一共3萬2694例慢性心臟病患者，其中有將近30％患者有糖尿病。他們發現病況穩定的心臟病患，如果同時也患有糖尿病，在五年內的死亡率增加了38％，其他心血管疾病發作、中風的綜合風險也高28％，此項研究的結果也發表《歐洲心臟協會》上。
生活方式、良好飲食習慣仍是影響關鍵
且不論種族、地區性，患有糖尿病的心臟病患者的預後狀況，都比沒有糖尿病的心臟病患者差。此篇研究作者，同時也是格倫伊格爾斯醫學中心的心臟病專家 Emmanuelle Vidal-Petiot 博士坦言：「糖尿病已成為心臟病的雙重打擊！」
會有明顯差異主要就在於「高血糖」會使得動脈壁蛋白糖化，血管管壁容易受損，並加速斑塊沉澱形成動脈硬化，導致負責輸送血液到心臟肌肉的管腔變得狹窄，心肌因此無法獲得充足的血液與氧氣造成心臟病。
Emmanuelle Vidal-Petiot 說：「每個人都可以通過控制體重和運動來降低患上糖尿病的機會，因此需要及早發現以控制血糖。」即便是已經患有心臟病和糖尿病的人也需要積極的生活方式和良好的飲食習慣來保護自己的健康。
穩定控制血糖減少併發症！醫師：血糖並非越低越好
特別是現在糖尿病仿佛成了已開發國家得國民病之一，該如何讓這兩個慢性病不要同時夾擊，健康飲食和生活的重要性不言而喻，許多研究皆已證實，積極控制血糖能降低小血管病變發生的機會。
只是為降低心血管病風險，糖尿病患者的血糖控制應該達到什麼樣的目標值？中山醫學大學附設醫院心臟內科翁國昌副院長在衛教文章中提到：「糖尿病患者有心血管疾病進行積極的血糖控制，將血糖控制在6.5%以下或更低，反而可能會增加患者的死亡率。」
近年國際各大糖尿病治療指引皆建議「個人化」血糖控制的目標應個別考量，糖化血色素的目標需「因人而異」，翁國昌強調：「以防止發生低血糖，嚴重低血糖是糖尿病患者大血管事件、不良臨床事件和死亡的預測因子。」
罹病時間短，生活品質好，共病症少的糖尿病患者，適合積極將糖化血色素控制到6.5%；但是罹病時間長，生活品質差，共病症多的糖尿病患者，目標可以放得較寬鬆，糖化血色素的目標小於7.5 %，甚至8.0%都是可被接受的。
參考資料
Prevalence of diabetes and impact on cardiovascular events and mortality in patients with chronic coronary syndromes, across multiple geographical regions and ethnicities
醫師衛教文章 –談糖尿病與心血管疾病風險
文、王芊淩／圖、何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 同時被這兩個疾病夾擊「致命性」高！《ESC》：中風、死亡風險高三成
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