接近概念車的純電休旅 2023 Cadillac Lyriq 量產版本登場

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外觀方面，Lyriq 量產版本與概念車極為相似，在車頭部分傳承 Cadillac 車系近年來常用直立式 LED 燈設計，保險桿中央線條頗為銳利，融入稱為 “black crystal” 飾蓋設計，而車側造型部分相當流線，門把採用隱藏式設計，足踏 20 吋胎圈組，可選配為 22 吋式樣，車頂施以黑色圖裝營造類懸浮式感受，前葉子板將加入 Cadillac 廠徽形狀的側燈，充電插座則隱藏於飾蓋之內，車尾採用分離式 LED 尾燈組，營造未來感。尺碼部分，Lyriq 的車身長寬高為 4,996x1,977x1,623 (mm)，軸距則為 3,094mm。
內裝方面，Lyriq 量產版本的座艙與概念車同樣運用簡約而現代化的風格設計，門飾板採用木質並內建座椅調整按鈕等設計，氣氛燈也支援序列顯示及配備機能對應，也加入多處置物空間。配備部分則擁有可顯示超過 10 億種色彩的 33 吋弧形 LED 面板螢幕、19 支揚聲器 AKG 音響系統、夜視系統、AR 擴增實境抬頭顯示器、遙控自動停車、主動降噪系統及含自動變換車道功能的 Super Cruise 高速公路自動駕駛輔助系統等科技。
動力配置方面，Lyriq 採用 GM 全新模組化 Ultium 電動車平台打造，以電動馬達驅動後輪，可輸出 340hp 最大馬力及 440Nm 峰值扭力，搭配由 GM (General Motors) 集團與 LG Chem (LG 化學) 合資成立之 Ultium Cells LLC 製作的 NCMA (鎳-鈷-錳-鋁) 電池，有效減少對稀土元素的依賴，相較於舊款 GM 電池更減少超過 70% 鈷元素的應用，在陰極採用鋁合金製作，電池容量為 100kWh，Cadillac 更大幅減少線路，相較現有 GM 電動車款少去將近 90% 之多，根據 GM 內部測試具備 482.8 公里的續航里程，支援 DC 150kW 及 Level 2 19kW 充電。
GM 集團發展電動車已有悠久的歷史，近年來隨著車壇風氣的轉變而再度聚焦，去發表的全新 Ultium 電動車平台迄今也可見到 GMC Hummer EV 及 GMC Hummer SUV 加上 Cadillac Lyriq 等車款現身，未來 10 年內也會幫助 GM 旗下各品牌推出跨越各大級距的電動車，甚至 Honda 也加入合作陣容，準備以 2024 年式之姿推出 2 款電動車，7Car<小七車觀點> 將會帶來更多後續報導。