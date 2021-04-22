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根據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，今年截至4月7日止，全國恙蟲病共計確診30例，其中花東地區感染個案14例佔最多。余燦華科長解釋，恙蟲病全年皆有病例發生，但根據疾管署資料顯示，歷年通報數4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，9至10月出現第二波流行，有花東及離島地區病例數最多。
恙蟲病致死率達60％ 有疑似症狀應盡快就醫
余燦華科長說明，恙蟲病潛伏期為9至12天，一旦不慎感染，患者會出現突發性且持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大等症狀，且恙蟎叮咬處會出現無痛性的焦痂，一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，有時會併發肺炎或肝功能異常，若無接受適當治療，致死率高達60%，不得輕忽嚴重性。
郊外踏青應穿著長袖衣褲 防蚊液也不能少
因此，民眾從事郊外踏青時，應穿著長袖衣褲、靴子等衣物，皮膚裸露部位也應塗抹經衛生福利部核可之防蚊液，尤其離開草叢後也應盡快沐浴且換洗全部衣服，避免恙蟎停留叮咬。臺北市政府衛生局呼籲，若有疑似症狀出現時，應盡快就醫並主動告知醫師旅遊史，以利醫師診斷，避免使症狀加劇。
資料來源：健康醫療網 野外踏青小心感染恙蟲病！ 如何做好自我保護措施？
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