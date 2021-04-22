野外踏青小心感染恙蟲病！　如何做好自我保護措施？

野外踏青小心感染恙蟲病！　如何做好自我保護措施？
野外踏青小心感染恙蟲病！　如何做好自我保護措施？

健康醫療網

2021-04-22 14:01:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】恙蟲病雖不會直接由人傳染給人，但恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，經由恙蟎唾液及叮咬部位的傷口進入人體而感染。臺北市政府衛生局疾病管制科余燦華科長表示，目前進入恙蟲病流行季節，民眾若從事郊外活動時，容易接觸到恙蟲孳生草叢環境，應做好自我保護措施，降低感染恙蟲病風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
恙蟲病進入流行季節　以花東地區感染最多

根據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，今年截至4月7日止，全國恙蟲病共計確診30例，其中花東地區感染個案14例佔最多。余燦華科長解釋，恙蟲病全年皆有病例發生，但根據疾管署資料顯示，歷年通報數4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，9至10月出現第二波流行，有花東及離島地區病例數最多。

恙蟲病致死率達60％　有疑似症狀應盡快就醫

余燦華科長說明，恙蟲病潛伏期為9至12天，一旦不慎感染，患者會出現突發性且持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大等症狀，且恙蟎叮咬處會出現無痛性的焦痂，一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，有時會併發肺炎或肝功能異常，若無接受適當治療，致死率高達60%，不得輕忽嚴重性。

郊外踏青應穿著長袖衣褲　防蚊液也不能少

因此，民眾從事郊外踏青時，應穿著長袖衣褲、靴子等衣物，皮膚裸露部位也應塗抹經衛生福利部核可之防蚊液，尤其離開草叢後也應盡快沐浴且換洗全部衣服，避免恙蟎停留叮咬。臺北市政府衛生局呼籲，若有疑似症狀出現時，應盡快就醫並主動告知醫師旅遊史，以利醫師診斷，避免使症狀加劇。



資料來源：健康醫療網 野外踏青小心感染恙蟲病！　如何做好自我保護措施？

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.65%95.35%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀