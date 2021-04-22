採用 BMW 動力的英倫手工敞蓬跑車 三一國際正式引進 Morgan Plus Six

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Plus Six 屬於 Morgan 品牌創廠 110 週年之際，所推出之 CX-Generation 平台的首款作品，使用全鋁合金底盤架構與木質車廂搭配，外觀造型堅持傳承數十年的古典設計，配備 LED 頭燈，但維持復古的三雨刷設計提供 24 種車體顏色選項供車主自行搭配。尺碼部分，Plus Six 的車身長寬高為 3,890x1,756x1,220mm。
內裝方面，Plus Six 擁有全新設計的加大車室空間，導入液晶儀錶與傳統指針搭配，提供 18 種皮革選項與 29 種縫線選項，地毯、頂蓬、儲物空間、縫線圖案及敞蓬等均可依照車主喜好進行客製化，配備部分首度提供冷氣，並搭載 S+ 駕駛模式搭配換檔撥片。Morgan 也提供車衣、皮製行李廂套裝及引擎蓋皮帶等周邊配備供車主選購。
動力配置方面，Plus Six 採用 BMW B58 直列 6 缸 3.0 升渦輪增壓汽油引擎，於 6,500rpm 時可輸出 335bhp 最大馬力，峰值扭力為 500Nm，搭配 ZF 8 速手自排變速箱驅動後輪，在車重僅 1,075 公斤的情況下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.2 秒完成，極速達到 267km/h，平均油耗為 12.16km/L，行駛每公里平均排放 180 公克的二氧化碳。
Morgan 品牌自創廠迄今均堅持英國手工製造，平均每年產能 600~800 輛之譜，而 Morgan 家族長期以來仍參與經營，在英國汽車品牌中可說是相當難得，如今新世代的款導入了不少科技，仍維持高識別度的設計，甚至提供車主從無到有的愛車製造過程影像記錄，相信可吸引喜愛獨到品味的消費者目光。