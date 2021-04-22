強化科技配備表現　全新第六代小改款 Volkswagen Polo 正式亮相

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現行第六代 Volkswagen Polo 首次於 2017 年登場，而在這次的小改款車型上，原廠也重新定義車系的編成名稱，提供 Polo、Life 以及 R-Line 來取代長時間使用的 Trendline、Comfortline 和 Highline 的命名原則。
外觀上在車頭部分換上全新設計的保險桿造型，LED 頭燈經過重新修飾後更加銳利，同時水箱護罩下方也加入 LED 燈組，並與兩側的日行燈形成貫穿式的設計。而的 R-Line 車型亦換上最新的 R 字 Logo，同時大型進氣壩、定風翼、側裙以及窗框均以黑色烤漆處理來添增運動化氣息。車尾方面，原本較方正的尾燈造型換上長條形的設計，並將 Polo 銘牌移至尾門正中央。
內裝方面，則是針對中控台的空調介面重新設計，全車系取消傳統類比指針的儀表板，根據車型等級不同提供 8 吋或者 10.25 吋的配置，同時多媒體系統也導入最新世代的 9.2 吋螢幕。空調介面換上與 Tiguan、Arteon 相同的觸控模組，取消傳統旋鈕物理按鍵，但換擋機構和手剎車都還是保留傳統機械式的設計。
動力表現上，第六代 Volkswagen Polo 在歐洲市場將提供1.0L 自然進氣引擎或者 1.0 TGI 以及 1.0 TSI 三種不同形式的動力選擇，而預計上市後同樣會以 1.0 TSI 渦輪引擎作為銷售主力。