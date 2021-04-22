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萬芳醫院婦產科醫師張恩誠表示，洪姓孕婦有高血壓，為子癲前症的高危險族群，懷孕期間又出現高血糖現象，為妊娠糖尿病患者，雖然懷孕初期產檢正常，且血壓跟血糖控制良好，但在懷孕中期時，慢慢出現水腫越來越嚴重徵兆，且突然在2、3天內加劇，因此決定收治住院安胎及評估及早生產評估。
張恩誠說，在評估孕婦病史及胎兒狀況後，認為該孕婦繼續懷孕風險極高，怕再拖下去對媽媽跟小孩都有影響，因此在與家屬討論後，決定提早剖腹生產，好在寶寶出生後，健康狀況良好；但生產後隔日，該名孕婦因血壓升高，引發急性肺水腫，經醫療團隊驚險搶救，並送至加護病房觀察數日才恢復健康。洪姓孕婦清醒後也直呼幸運，幸好提早剖腹生產，否則不敢想像小孩怎麼辦！
高齡孕婦風險增2倍 易引發中風、甚至死亡等嚴重併發症
張恩誠指出，子癲前症的發生原因尚未完全清楚，但有許多研究顯示，多與胎盤有關，是婦產科醫師最擔心孕婦罹患的疾病，主要症狀為高血壓、全身水腫、頭痛、尿蛋白、視力模糊等。高齡孕婦發生子癲前症的風險為一般孕婦的2倍，若未注意，容易發生腦中風、肺部積水甚至死亡等嚴重併發症，也會導致胎兒健康嚴重受損。
子癲前症可在懷孕11至13周時，利用抽血檢測PIGF值及血漿蛋白A濃度，同時配合超音波子宮動脈血流及定期血壓監測等方式進行風險評估，同時也要注意自身體重變化，進行飲食控制，若有任何不適應及早就醫治療。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 孕婦患子癲前症 剖腹搶救保胎兒
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