嘴唇愈翹愈漂亮？醫：留意3習慣防走鐘

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「當面部的比例都在一條線上時，只有嘴唇突兀明顯時，整體比例會顯得很不協調。」黃韋綸指出，每個人的唇形都是天生的，理想比例是下唇要比上唇厚1mm至2mm，嘴唇的最高點落在中段到嘴角的1/3處，呈現出「山」的形狀，當嘴唇微微往上揚時，下唇較豐滿，唇珠部位要翹。
（萊佳形象美學診所黃韋綸醫師指出，雖然唇形飽滿會讓人顯得年輕，但是過於豐滿，反而會破壞美感。）
愛吸嘴唇壞習慣易生唇紋更「老態」
黃韋綸表示，肌膚會隨著時間的變化而失去膠原蛋白，雙唇周遭的軟組織也會隨歲月流失，讓唇部的線條立體感逐漸消失，原本豐潤的雙唇開始縮水，唇線、唇弓變得扁平，也使得雙唇的厚度越來越接近。
除此之外，黃韋綸也提到，慣性用力吸吮嘴唇、用舌頭舔嘴唇、唇炎未獲改善等，這些日常習慣都會加速雙唇「走鐘」且產生唇紋、導致唇珠消失。當雙唇顯得無立體感、黯沉、無血氣時，更容易顯得無精打采，看起來比實際年齡還要大。
近年掀起追求唇珠的微整風潮，黃韋綸表示，唇珠如果落在上嘴唇的正中間，會讓人看起來充滿魅力，就像嘴唇的上下比例一樣，唇珠大小也要注意過猶不及，搭配自己的臉型去調整。想要擁有適合的唇珠，應與專業醫師溝通評估，而非拿著女星照片「點菜」要醫師依樣畫葫蘆。
（黃韋綸提到，生活中的日常習慣，會加速雙唇「走鐘」且產生唇紋、導致唇珠消失。）
唇珠不好看要手術嗎？效果與恢復期要考量
黃韋綸說明，與嘴唇相關的醫學美容項目大多針對唇珠、唇峰調整，常見方式如自體脂肪移植、玻尿酸豐唇、膠原蛋白豐唇以及植體豐唇。一般而言注射式的治療時間、恢復期較短，但必須定期填補。手術治療雖能維持唇形較久，但疼痛感較為顯著，而且恢復期較長，所以各有優缺點。
而針對唇形微整治療的選擇方案，黃韋綸指出，最常見的方法是注射玻尿酸注射，一來安全性較高，再者，玻尿酸具黏著性與伸縮性，能產生保水作用，可用於突顯唇峰、淡化唇紋、改善唇角下垂。有些玻尿酸劑型具有麻醉作用，達到改善唇形效果的同時，也縮短治療時間與降低過程中的不適感。
黃韋綸提醒，無論選擇哪一種治療的方式，建議術後還是必須遵照醫囑，在療程之前，必須審慎評估適合的醫師，與醫師做詳盡的溝通。
（黃韋綸提醒，追求豐滿唇珠的同時，也必須遵照醫囑。）