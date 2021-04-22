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治療癌症最棘手的問題之一即是癌症的轉移，會大幅度降低患者存活率。攝護腺癌最常轉移到骨頭，國家衛生研究院細胞及系統醫學研究所褚志斌副研究員帶領曾仁志博士後研究員及研發團隊針對攝護腺癌轉移進行研究發現，若能有效活化ROR2基因或提高ROR2基因的表達量，將可抑制並預防攝護腺癌轉移，提高患者存活率與生活品質。
ROR2基因產生特定突變 會導致骨頭發育異常
褚志斌博士研究團隊經過分析，ROR2參與了骨頭與軟骨的發育跟生長，在胎兒發育過程中高度表達，出生後表達量降低；ROR2基因產生特定突變，會導致短趾症或臉部骨骼發育異常等骨頭發育的疾病。
透過基因微陣列的資料分析以及患者組織切片染色分析發現，攝護腺癌ROR2的基因跟蛋白質在攝護腺腫瘤中的表現量，遠低於周邊正常攝護腺上皮組織；而轉移的攝護腺癌腫瘤中的ROR2表達量又比原發性攝護腺癌的ROR2表達量更低。
研究團隊接續透過細胞、動物實驗與臨床檢體分析發現，若提高ROR2的表現量，會明顯抑制攝護腺癌的轉移與侵襲。
咖啡酸苯乙酯 可活化ROR2受體
團隊進一步利用國衛院獨有的高通量西方墨點微陣列（Micro-Western Array）蛋白質高通量分析平台，更發現攝護腺癌細胞透過抑制ROR2的表現，並經由PIAS3-PI3K-AKT2的訊息傳遞路徑，確實會促使攝護腺癌的轉移。
研究團隊先前的研究已發現天然物—咖啡酸苯乙酯（caffeic acid phenethyl ester, CAPE）可有效地活化ROR2受體，未來將開發攝護腺癌新藥，期待能提供攝護腺癌患者一個新穎治療的選擇。
資料來源：健康醫療網 男性攝護腺癌最常骨轉移！ 國衛院：ROR2基因有效阻絕
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