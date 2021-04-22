精進動感風格 Kia K3/K3 GT 韓國市場亮相

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全新小改款 K3 在外觀上維持既有的 Tiger Nose 虎鼻式水箱護罩設計，但經過重新設計之後不僅造型更加狹長，兩側也與全新的 LED 頭燈相連一起，搭配新型的 LED 日行燈以及氣壩設計，整體的樣貌更加的動感有型。車尾方面，亦針對尾燈重新調整，換上更具立體感受的 LED 導光條，同時新設計的 16 吋以及 17 吋鋁圈也同樣帶來煥然一新的感受。而在 GT 車型方面，則是有專屬的下擾流、側裙以及 18 吋鋁圈，並透過紅色的設計元素來添增運動化的氣息。
內裝方面，導入最新的 10.25 吋 Supervision 全數位儀表板，中控台也換上較舊款 8 吋更大的 10.25 吋多媒體導航系統來添增車內的科技氛圍。安全表現上，亦標準搭載先進駕駛輔助系統，包括 公路駕駛輔助系統 HDA、車道維持輔助系統 LFA、前方預防碰撞系統 FCA、後方防撞系統 BCA、離車警示系統 SEW、後方預防碰撞系統 RCCA...等等。
動力表現部分，Kia K3 在韓國市場搭載 1.6L 自然進氣汽油引擎，搭配 IVT 無段變速系統，最大馬力為 123ps / 6,300rpm、最大扭力 15.7kgm / 4,500rpm。而 K3 GT 則是搭載 1.6L 渦輪增壓汽油引擎，搭配 7-DCT 變速箱，最大馬力 204ps / 6,000rpm、最大扭力 27.0kgm / 1,500〜4,500rpm。