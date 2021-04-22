新冠疫情助長床上慾火？研究：性行為未減少　PrEP預防性用藥仍重要

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新冠病毒造成全球大規模感染，不僅導致數百萬人死亡，也連帶排擠人類對其他疾病的關注程度，包括HIV感染的篩檢率及回診率皆呈現下降，甚至可能導致高風險族群中斷或間歇使用PrEP預防性用藥，因而增加潛在感染風險。
免疫缺乏症候群國際期刊《JAIDS》發表研究報告，針對美國南部正在使用PrEP的預防性用藥的男性進行調查，其中有約20%受訪個案在新冠病毒期間，改變了服用PrEP藥物的頻率。美國南部是HIV感染問題較嚴重的區域。
32%未檢測HIV病毒感染 性伴侶人數也回升
調查主要針對18至34歲間有使用PrEP的個案，其中91%表示自己是同性戀族群，研究人員發現疫情期間，參與PrEP處方的個案，有9%停止預防性用藥，且約有43%未接受性傳播疾病的相關檢測，32%沒有檢測HIV病毒感染。
調查報告指出，新冠病毒開始大規模傳染初期，政府頒布社交距離等限制，有79%個案表示性伴侶減少，口交、肛交甚至自慰的次數都有所降低。在2020年2月調查時有31%個案宣稱自己有2名以上性伴侶，4月份時下降為8%，6月之後回升至25%。仍有79%個案表示，新冠病毒疫情期間曾發生性行為。
波士頓LGBTQ健康照護中心Kenneth Mayer醫師表示，僅管回報個案表示中斷PrEP用藥的比例不高，但2020年4月開始，HIV檢測及處方PrEP的人數皆有下降，特別是暴露在HIV感染風險較高的年輕族群。2020年的AIDS大會公佈的數據更顯示，新接受處方PrEP的比例在1至4月間下降72%，服用PrEP的總人數減少了17.9%，HIV與其他性病檢測也有所下降。
中斷或間歇預防性用藥 專家憂疫情造成潛在感染
Mayer 醫師表示，隨著疫苗接種，估計人們期待恢復正常生活，危險性行為的比例也可能回到疫情前的水準。單身或單一性伴侶的風險較少，不過，在疫情前已使用PrEP的高風險族群，因為較難預估何時發生性行為，若中斷或間歇性停藥，還是有可能增加HIV感染風險，甚至與未使用PrEP的族群相近。
Mayer 醫師呼籲，高風險族群本身與其醫療照護單位，必須思考中斷PrEP用藥的風險與後果。特別是已經意識到本身風險而願意接受PrEP的族群，若因中斷預防性用藥而意外感染HIV，是社會與個人皆不願看到的悲劇。
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