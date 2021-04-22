▲ Volvo 與 NVIDIA 深化合作 打造新一代自動駕駛車

我是廣告 請繼續往下閱讀
大量的運算能力是安全自動駕駛的先決條件，而 NVIDIA DRIVE Orin™ 單晶片系統（SoC,System on a Chip）技術是汽車產業中擁有最高效能的 AI 運算平台，具備每秒 254 兆次（TOPS,Tera Operations Per Second）的運算能力，為自動駕駛提供即時資料判讀與數據運算，進而大幅強化自動駕駛必備的安全性。
Volvo 汽車將運用 NVIDIA DRIVE Orin™ 驅動的行車電腦，與 Volvo 旗下自駕軟體開發公司 Zenseact 合作，整合自行研發的轉向與制動系統，搭配另一技術合作夥伴 Luminar 所開發最先進的 LiDAR 光學傳感器套件，透過 NVIDIA DRIVE Orin™ 強大的即時運算與圖形處理能力，在道路、路況等條件允許下，將可啟動名為「Highway Pilot」的自動駕駛功能，這也會是新一代 SPA2 模組化平台的必備功能。
自 2018 年起，Volvo 宣布使用 NVIDIA DRIVE Xavier 技術作為行車電腦核心，支援汽車基本軟體、能源管理與駕駛輔助，未來結合 NVIDIA DRIVE Orin™ 所驅動的自駕系統電腦，處理攝影鏡頭和 LiDAR 光學雷達等資訊，提供自動駕駛最高安全級別所需的科技支援。
Volvo 汽車目前正在為新世代車款運用集中式運算設計，此一設計將取代傳統由各別電子控制單元掌控車輛各項功能與系統，由品牌內部開發程式並保存於汽車行車電腦中，未來也能透過無線更新，持續增進或拓展系統的完整性和實用性。