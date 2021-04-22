Volvo 與 NVIDIA 深化合作 打造新一代自動駕駛車

Volvo 與 NVIDIA 深化合作 打造新一代自動駕駛車
▲ Volvo 與 NVIDIA 深化合作 打造新一代自動駕駛車

2GameSome - 有車賞

2021-04-22 23:25:00

Volvo 汽車自 2018 年起與 NVIDIA 合作開發全自動駕駛技術，今日為強化雙方合作，宣布使用 NVIDIA DRIVE Orin™ 單晶片系統作為新一代自動駕駛車款的技術核心，此系統擁有每秒 254 兆次的運算能力，為汽車產業帶來超群的 AI 運算平台。Volvo 目標成為全球首間使用 NVIDIA DRIVE Orin™ 單晶片系統的汽車製造商，預計運用在即將面世的 SPA2 模組化平台上，而首款搭載此系統的車型將會是下一代 XC90。

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專注行車安全的 Volvo 近年致力研發高階自動駕駛技術，先後與 NVIDIA 與 Luminar 合作開發自動駕駛技術，透過於各自專業領域專精的技術，共同擘劃新世代自駕技術的可靠性與安全性。現今 Volvo 宣布擴大與 NVIDIA 合作量能，將於新一代自動駕駛車款上運用全新 NVIDIA DRIVE Orin™ 單晶片系統，透過該系統每秒 254 兆次的運算能力，打造最高安全等級的自駕技術與車款。此外，Volvo 的目標是成為全球首家採用 NVIDIA DRIVE Orin™ 核心技術的汽車製造商，預計運用在即將問世的 SPA2 模組化平台，而首款搭載此晶片技術的量產車型將會是下一代 XC90。

大量的運算能力是安全自動駕駛的先決條件，而 NVIDIA DRIVE Orin™ 單晶片系統（SoC,System on a Chip）技術是汽車產業中擁有最高效能的 AI 運算平台，具備每秒 254 兆次（TOPS,Tera Operations Per Second）的運算能力，為自動駕駛提供即時資料判讀與數據運算，進而大幅強化自動駕駛必備的安全性。

Volvo 汽車將運用 NVIDIA DRIVE Orin™ 驅動的行車電腦，與 Volvo 旗下自駕軟體開發公司 Zenseact 合作，整合自行研發的轉向與制動系統，搭配另一技術合作夥伴 Luminar 所開發最先進的 LiDAR 光學傳感器套件，透過 NVIDIA DRIVE Orin™ 強大的即時運算與圖形處理能力，在道路、路況等條件允許下，將可啟動名為「Highway Pilot」的自動駕駛功能，這也會是新一代 SPA2 模組化平台的必備功能。

自 2018 年起，Volvo 宣布使用 NVIDIA DRIVE Xavier 技術作為行車電腦核心，支援汽車基本軟體、能源管理與駕駛輔助，未來結合 NVIDIA DRIVE Orin™ 所驅動的自駕系統電腦，處理攝影鏡頭和 LiDAR 光學雷達等資訊，提供自動駕駛最高安全級別所需的科技支援。

Volvo 汽車目前正在為新世代車款運用集中式運算設計，此一設計將取代傳統由各別電子控制單元掌控車輛各項功能與系統，由品牌內部開發程式並保存於汽車行車電腦中，未來也能透過無線更新，持續增進或拓展系統的完整性和實用性。

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