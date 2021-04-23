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營養師劉家芸表示，食品添加物通常是為了特定目的添加，譬如：調味、防腐、增加熟度、防止氧化等，只要不過度添加、為了非目的性使用，原則上都可以食用，不會對健康造成疑慮。依據國內食品衛生管理法，政府也將食品添加物分成十七類，包含五百多種品目，訂定使用範圍及用量標準，針對其品質純度也有制定「食品添加物規格標準」，以維護飲食健康安全。
孩子成長只有一次 營養師：建議挑選少添加、無添加
營養師劉家芸進一步說明，食品添加物因不是天然存在於食品中，而是額外製造添加，故仍須考慮其安全性。綜合各方因素評估，食品添加物可能有其必要性，對成年人一般在合法合量使用的情況下是安全、可耐受的；但如果食用對象為孩童，仍存有疑慮。即便危害健康的風險很低，考量孩子的成長只有一次，站在營養師的立場，仍會建議父母選擇少添加或無添加的食品，將風險降至最低，讓寶貝健康成長。
無添加食品怎麼挑？ 潔淨標章把關更安心
因應全球化的「減法飲食學」潮流，目前國內許多食品業者也趁勢推出主打無添加、少添加等特色產品，迎合消費者逐漸改變的飲食需求。然而在琳瑯滿目的產品與標章中，要如何挑選才能讓全家人吃得更放心？
營養師劉家芸呼籲，民眾在挑選食品時，可以參考是否具有「潔淨標章」驗證。國內的潔淨標章認證針對添加物的使用管控嚴謹，須符合八大不添加原則，即不得包含防腐劑、人工香料、人工色素、人工甜味劑、漂白劑、結著劑、含鋁膨脹劑等八大類食品添加物。此外，目前還有「雙潔淨標章」除了符合上述標準外，更限定可用添加物僅可為國內食品法規允用800多種添加物中的82種，讓產品更符合無添加訴求。
選購認明潔淨標章 學看成分表食在把關
營養師劉家芸提醒，在購買食品、零食時，除了認明「Clean Label潔淨標章」外，消費者也可培養習慣檢視包裝上的食品成分標示，是否成分簡單、原料單純；選擇值得信賴的大廠與通路，更能保障食品安全。此外，民眾生活飲食上也可多攝取「原型食物」，即無加工、全天然的食材，如：蔬菜、水果等，重視均衡飲食，才能減輕負擔，吃得更安心。
資料來源：健康醫療網 減法飲食學正夯！ 營養師：認明潔淨標章更安心
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