響應世界書香日！楊千霈擔任閱讀大使開箱新北閱讀節

閱讀一座城市，可有不同的角度、形容和體驗！423聯合國世界書香日，新北市政府特推「你用『 』讀新北」城市閱讀活動，由市長侯友宜與閱讀大使楊千霈直播開箱新北閱讀節，歡迎喜愛閱讀的市民朋友，用生活、用心等多元方式感受閱讀快樂。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-23 14:44:24
侯友宜表示，新北市升格直轄市屆滿10年，致力打造閱讀城市，投入26.6億經費建置硬體及10億元購買圖書藏書，讓閱讀充實市民日常生活，更增設20所圖書新館、翻轉71座圖書分館空間，及改造267間國中小學圖書館，同時創造多元的閱讀思維；新北市立圖書總館更在去年度獲得ISO9001國際品質管理認證，接軌國際打造優良閱讀服務。
侯友宜指出，今年特別打造不一樣的閱讀節，不管是在閱讀沙龍休憩，找回舊有文化，或多媒體科技互動方式來認識新北人文風景，歡迎大家體驗新北最具特色的閱讀角，享受偽出國的美好氛圍；更推薦大家閱讀《本地新北》一書，書中介紹新北市各大美景以及城市變遷過程，透過這本好書就能了解新北生活，進而愛上新北、擁抱新北，選擇在新北扎根。
文化局長龔雅雯說，閱讀大使楊千霈除開箱新北閱讀節外，也為市長侯友宜介紹7大特色展區，包括「閱讀沙龍」、「百工」、「歷史」、「多元」、「探索」、「世代」及「生活」；此外，「你用『 』讀新北」城市閱讀活動至5月30日為止，邀請民眾用自己的方式讀新北，享受不一樣的閱讀時光，詳情請上新北市立圖書館的網站或臉書粉絲專頁查詢。