PM2.5吸多不只心血管疾病？專家：口罩擋不住！多運動蔬果助對抗自由基

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毒物專家、中原大學教授招名威指出，空氣污染是影響健康的主要環境風險之一，懸浮微粒的健康影響大於其他任何污染物，其中PM2.5因體積小，只有2.5微米以下，吸入後可深入肺泡，並傳導到血管，造成中風、血管硬化、高血壓等心血管疾病發生。
另外，長期暴露PM2.5也會增加肺腺癌、肝癌、膀胱癌、甲狀腺腫瘤風險。還有退化性神經疾病，包含失智、自閉症、焦慮症等。另外，懷孕婦女吸入過多PM2.5，寶寶也會受到影響，出生後可能會有過動症、先天性過敏、氣喘等症狀。許多健康層面都與PM2.5有關，因此防範PM2.5風險不可大意。
PM2.5會破壞細胞？還會皮膚老化？
PM2.5不只對身體器官機能有影響，還可能影響「端粒」導致壽命縮短？招名威教授表示，先要瞭解端粒的角色，端粒是DNA片段最末端，當端粒愈來愈短，導致遺傳物質不夠使用，細胞將會老化甚至死亡。
不過，PM2.5不會直接進入細胞核內，理論上不會直接破壞端粒。但是大量暴露PM2.5後會釋放自由基，這些自由基可能會進入粒腺體，進而影響其他器官。長期暴露PM2.5之下所累積的自由基，可能是人體DNA受到攻擊，同時破壞端粒，細胞就會慢慢凋零甚至死亡。尤其皮膚最容易接觸PM2.5，也因此會出現明顯的皮膚老化。
口罩能防PM2.5？運動蔬果不可少
口罩能阻擋PM2.5嗎？招名威教授表示一般醫療口罩或活性碳口罩，最多只能阻擋3成的PM2.5。如果要完全避免，需要配戴N95，至少可以達到95%，甚至99%，惟要注意N95會降低吸氣的功率，長時間配戴會有呼吸困難的問題，只要超過15分鐘，身體血氧就會開始下降，不建議配戴超過半小時。
許多民眾會選購空氣清淨機消除室內PM2.5，招名威教授強調，濾網必須符合HEPA標準，且要定期更換濾網，才能真正有效去除PM2.5。
至於曬衣服前，可以先查看空氣品質好壞，在空氣良好時進行曝曬，晾乾後盡快收入室內。盡可能不要在空氣指標橘色或紅色時曬衣服，「這麼做等於是吸了很多二手菸！」招名威提醒。
招名威教授表示，平時養成運動習慣，增加肺活量，有機會將累積體內的PM2.5排出。多攝取蔬果也能幫助對抗自由基造成的細胞傷害，如柳橙、芭樂、奇異果、酪梨、蘆筍、十字花科蔬菜、蘿蔔、香菇等等食材都是不錯的選擇。
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