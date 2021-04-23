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健保署李伯璋署長表示，全民健保是台灣的珍貴資產，從學者運用健保資料庫發表在國際期刊的文獻中，可看到資料庫在健康政策與管理、疾病治療研究、藥物療效分析、探討疾病危險因子、疫情的即時追蹤與監控以及醫療品質提升，均有顯著貢獻，因此值得讓國人瞭解健保資料庫的實際應用與價值，對於提升我國醫療品質，增進全民福祉，有莫大的助力。
健保資料庫 公開於健保署網頁
健保署表示，過去以來利用健保資料庫進行之學術研究，多半分散於各個圖書館，經過健保署近半年加以彙整後，即日起公開於健保署網頁，使用者在捜尋頁面可直接輸入關鍵字、刊文或期刊名稱等進行檢索，查詢結果除提供書目摘要外，且索引資料被收錄在美國國家醫學圖書館建置的醫學期刊PubMed之文章供民眾檢索，未來將陸續整理發布。
申請並經審查 僅得攜出研究結果
健保署指出，在確保個資免於外洩及整體資訊安全的前提下，持續收集建置健保資料檔案。在申請並經審查通過後，於符合申請目的與特定規範下，限於特定空間（實體隔絕）內分析，利用後僅得攜出研究結果，非攜出原始資料，並對於研究結果於攜出前進行審查，以促進健康醫療發展及學術研究量能，讓資料庫價值彰顯並回饋社會。
資料來源：健康醫療網 健保資料庫助攻醫療學術研究 健保署網頁開放查詢
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