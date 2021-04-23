健保資料庫助攻醫療學術研究　健保署網頁開放查詢

健保資料庫助攻醫療學術研究　健保署網頁開放查詢
健保資料庫助攻醫療學術研究　健保署網頁開放查詢

健康醫療網

2021-04-23 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】全民健保歷經25年就醫申報資料的累積，乃全世界少數擁有大數據基礎的健保資料庫，更是醫藥衛生研究極珍貴且具代表性之實證資料。根據中央健康保險署統計，從民國94年至110年3月底，國內學者利用健保資料庫所進行的研究，發表於國際期刊的論文累計達6,550篇論文，而為了讓學術界及民眾共同分享研究成果，健保署即日起在官網開放查詢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
串連各醫療院所　提升醫療品質

健保署李伯璋署長表示，全民健保是台灣的珍貴資產，從學者運用健保資料庫發表在國際期刊的文獻中，可看到資料庫在健康政策與管理、疾病治療研究、藥物療效分析、探討疾病危險因子、疫情的即時追蹤與監控以及醫療品質提升，均有顯著貢獻，因此值得讓國人瞭解健保資料庫的實際應用與價值，對於提升我國醫療品質，增進全民福祉，有莫大的助力。

健保資料庫　公開於健保署網頁

健保署表示，過去以來利用健保資料庫進行之學術研究，多半分散於各個圖書館，經過健保署近半年加以彙整後，即日起公開於健保署網頁，使用者在捜尋頁面可直接輸入關鍵字、刊文或期刊名稱等進行檢索，查詢結果除提供書目摘要外，且索引資料被收錄在美國國家醫學圖書館建置的醫學期刊PubMed之文章供民眾檢索，未來將陸續整理發布。

申請並經審查　僅得攜出研究結果　

健保署指出，在確保個資免於外洩及整體資訊安全的前提下，持續收集建置健保資料檔案。在申請並經審查通過後，於符合申請目的與特定規範下，限於特定空間（實體隔絕）內分析，利用後僅得攜出研究結果，非攜出原始資料，並對於研究結果於攜出前進行審查，以促進健康醫療發展及學術研究量能，讓資料庫價值彰顯並回饋社會。



資料來源：健康醫療網 健保資料庫助攻醫療學術研究　健保署網頁開放查詢

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.65%95.35%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀