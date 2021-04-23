▲ BMW 攜手國際藝術家推 LINE 公益貼圖，收益全數捐出

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「BMW世界無邊藝術計畫（BMW Unbound World Of Art Series）」旨在慶祝 45 屆 BMW Art Car 的週年紀念日，參與的藝術家來自泰國、西班牙、柬埔寨等室內設計、平面設計、時尚和塗鴉領域，包括建築師及設計師 Duangrit “Duang” Boonnark；平面設計師及 DUCTSTORE 創辦者Nontawat “Mhoo” Charoenchasri；時尚設計師及 Milin 品牌主理人 Milin Yuvacharuskul；插畫家Pasinee “Jeep” Kongdechakul；街頭藝術家 Teerayut “Thun” Puchpen(TRK)；插畫家 Matunart “Pueng” Sosothikul；駐西班牙藝術家 Andrei Robu；柬埔寨街頭藝術家 Peap Tarr and Lisa Mam 及泰國領導時尚品牌代表 Tube Gallery 與 Ploy Kasom。這九組藝術家透過不同的詮釋將 BMW 車款轉化成一件件獨特的藝術品，並加入全新「Bimmer」角色及平時社群軟體大家常用的語句，BMW LINE 專屬貼圖隨即誕生。
延續原廠理念，BMW總代理汎德自創立以來持續關心社會福利、兒童教育、藝術文化等不同領域，希望可以透過生活中各個面向，為這個世界創造更多愛與關懷。因此 BMW總代理汎德將「BMW世界無邊藝術計畫（BMW Unbound World Of Art Series）」所打造出的 BMW LINE 貼圖在臺灣同樣結合公益活動，全數貼圖所得扣除上架成本 BMW總代理汎德將捐予兒童福利聯盟文教基金會，提供弱勢兒童更多需要的支持。BMW Taiwan LINE 官方公益貼圖，一組共有 24 張貼圖，即日起至 7 月 23 日止可於 LINE 貼圖小舖購買，每組貼圖 NT$ 70 元（100枚代幣），無使用期限。