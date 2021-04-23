Subaru 竹北新展間正式開幕，售服能量持續增強
繼新竹、苗栗之後，Subaru 竹北竹立展示中心正式投入營運，因應竹苗地區與日俱增的購車及提升售後服務量能之需求。深耕竹苗地區的 Subaru 竹立汽車持續投資成立第三座全新展示中心，隨著 Subaru 竹北展示中心的成立，將提供竹苗區顧客親切的賞車體驗以及全面的專業服務。
2GameSome - 有車賞
2021-04-23 17:25:00
都會精緻型態的賞車空間全新 Subaru 竹北竹立展示暨售後服務中心坐落於竹北汽車街上精華地段，佔地總面積 700 坪，不僅鄰近新竹工業區、新竹科學園區及竹北新市政與商圈外，人潮及車流量龐大，周邊生活圈更是十分便利。以全方位功能精緻型態規劃的 Subaru 竹北展示中心，其軟硬體設備與陳設皆依日本原廠規範打造，百坪面積可同時展示 6 輛 Subaru 新車及貴賓專屬停車場。
全方位服務保修中心全方位服務保修中心導入日本原廠規格的接待流程和維修技術，維修區共設置 8 個專屬工作位，採用全功能維修保養型態的設計，服務內容包含一般例行保養、3D 紅外線精準專業定位、車輛各式維修、保險理賠、鈑金與烤漆作業，在專業技術團隊的合作下，大幅提高整體保養維修作業效率。
全台持續佈建通路網絡的 Subaru 台灣意美汽車，隨著竹北展示中心的成立，全台已有 20 處授權展示中心及 23 處授權服務廠，未來仍將持續與全台各地區授權經銷密切合作，拓展完整的經銷通路與服務據點。有關 Subaru 全台各地展示中心與服務廠資訊，歡迎瀏覽 Subaru 台灣意美汽車官方網站https://www.subaru.asia/tw/zh/home/或致電客戶服務專線0800-486-168洽詢。
Subaru 竹北竹立展示暨售後服務中心
地址：新竹縣竹北市中華路658號
- 展示中心專線：(03) 531-1969
- 展示中心營運時間：周一至周日 / 上午8:30 ~ 下午9:30
- 各項服務包含：新車展示、試駕體驗、購車服務、車輛保險、中古車銷售
- 服務廠預約專線：(03) 531-1969
- 服務廠營運時間：周一至周六 / 上午 8:30 ~ 下午5:30
- 各項服務包含：SUBARU全車系車輛保養維修、3D紅外線精準專業定位、保險理賠、鈑金與烤漆作業