Subaru 竹北新展間正式開幕，售服能量持續增強

Subaru 竹北新展間正式開幕，售服能量持續增強
▲ Subaru 竹北新展間正式開幕，售服能量持續增強

2GameSome - 有車賞

2021-04-23 17:25:00

繼新竹、苗栗之後，Subaru 竹北竹立展示中心正式投入營運，因應竹苗地區與日俱增的購車及提升售後服務量能之需求。深耕竹苗地區的 Subaru 竹立汽車持續投資成立第三座全新展示中心，隨著 Subaru 竹北展示中心的成立，將提供竹苗區顧客親切的賞車體驗以及全面的專業服務。

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Subaru 竹北竹立展示暨售後服務中心正式開幕，Subaru 台灣意美汽車董事總經理方淑霞女士（左三）親自出席開幕剪綵儀式。
Subaru 竹北竹立展示暨售後服務中心正式開幕，Subaru 台灣意美汽車董事總經理方淑霞女士（左三）親自出席開幕剪綵儀式。

都會精緻型態的賞車空間

全新 Subaru 竹北竹立展示暨售後服務中心坐落於竹北汽車街上精華地段，佔地總面積 700 坪，不僅鄰近新竹工業區、新竹科學園區及竹北新市政與商圈外，人潮及車流量龐大，周邊生活圈更是十分便利。以全方位功能精緻型態規劃的 Subaru 竹北展示中心，其軟硬體設備與陳設皆依日本原廠規範打造，百坪面積可同時展示 6 輛 Subaru 新車及貴賓專屬停車場。

全方位服務保修中心

全方位服務保修中心導入日本原廠規格的接待流程和維修技術，維修區共設置 8 個專屬工作位，採用全功能維修保養型態的設計，服務內容包含一般例行保養、3D 紅外線精準專業定位、車輛各式維修、保險理賠、鈑金與烤漆作業，在專業技術團隊的合作下，大幅提高整體保養維修作業效率。

全台持續佈建通路網絡的 Subaru 台灣意美汽車，隨著竹北展示中心的成立，全台已有 20 處授權展示中心及 23 處授權服務廠，未來仍將持續與全台各地區授權經銷密切合作，拓展完整的經銷通路與服務據點。有關 Subaru 全台各地展示中心與服務廠資訊，歡迎瀏覽 Subaru 台灣意美汽車官方網站https://www.subaru.asia/tw/zh/home/或致電客戶服務專線0800-486-168洽詢。

Subaru 竹北竹立展示暨售後服務中心

地址：新竹縣竹北市中華路658號

  • 展示中心專線：(03) 531-1969
  • 展示中心營運時間：周一至周日 / 上午8:30 ~ 下午9:30
  • 各項服務包含：新車展示、試駕體驗、購車服務、車輛保險、中古車銷售
  • 服務廠預約專線：(03) 531-1969
  • 服務廠營運時間：周一至周六 / 上午 8:30 ~ 下午5:30
  • 各項服務包含：SUBARU全車系車輛保養維修、3D紅外線精準專業定位、保險理賠、鈑金與烤漆作業
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