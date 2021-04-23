臼齒劈裂「缺一顆，做三顆」？　自體齒移植解決缺牙問題

臼齒劈裂「缺一顆，做三顆」？　自體齒移植解決缺牙問題
臼齒劈裂「缺一顆，做三顆」？　自體齒移植解決缺牙問題

健康醫療網

2021-04-23 17:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】缺牙背後成因多，包括蛀牙齲齒範圍過大、牙齒外傷、牙裂等都可能是危險因子，尤其若牙齒齒質狀況太差，經醫師評估診斷若只剩拔牙一途，也可能面臨缺牙情況。台南市立醫院牙科部鍾瑞哲醫師解釋，在治療單顆缺牙選擇上，除了常見的傳統固定式牙橋與人工植牙等方式，目前也可藉由自體齒移植解決缺牙問題。

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移植智齒到拔牙處　解決婦女缺牙危機

一名58歲郭女士，近來因左上顎後牙出現疼痛就醫檢查，經醫師評估發現左上第二大臼齒劈裂，且未有良好的治療方式可以留下此顆牙齒，所幸經與醫師討論後，決定採以自體齒移植的方式解決缺牙問題。鍾瑞哲醫師表示，經拔除在左上第二大臼齒後，將右上第三大臼齒，也就是智齒移植到拔牙處，後續順利完成根管治療及單顆牙冠贋復。

自體齒移植條件嚴苛　治療前得經醫師詳細評估

鍾瑞哲醫師說明，過去在傳統固定式牙橋治療上，需修磨缺牙區前後的牙齒，也就是常聽聞的「缺一顆，做三顆」的假牙製作方式，不僅對於需修磨前後好的齒質較為可惜，牙橋間牙線無法穿過，也可能增加清潔困難度，相較於自體齒移植雖條件較嚴苛，得評估移植牙的構造、牙齒大小、牙根外型甚至患者年紀等因素，但仍善用智齒解決缺牙問題，在適當情況下，不失為一個可以考慮的治療選擇。

養成良好潔牙習慣　不怕缺牙危機找上門

尤其智齒雖為常見的移植齒，但一旦長歪或位置很難清潔，容易卡食物，通常會建議應儘早拔除，以利口腔環境維護。鍾瑞哲醫師提醒，預防勝於治療，最好的方式仍是平時養成良好的潔牙習慣，且透過定期檢查，才能確保牙齒的健康。



資料來源：健康醫療網 臼齒劈裂「缺一顆，做三顆」？　自體齒移植解決缺牙問題

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