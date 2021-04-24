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雖然有時疼痛與老化有關，但是與身體磨損引起的疼痛和慢性疼痛是有區別的。慢性疼痛可能是在一場疾病或傷害所導致的結果，它會隨年齡而變化，不會只集中在一個年齡層，它可能會發生在年輕人、中年人和老年人身上。
迷思二：忍著痛苦生活是最好的方式
永遠不要咬牙忍耐痛苦。如果你忽視痛苦將會帶來嚴重的後果，尤其當你不願意尋求專業醫師協助，選擇忍受著痛苦在生活，請尋求醫生指導你接受最好的治療。
迷思三：疼痛中運動一定會傷害自己
運動的好處不僅僅在於改善身體，還能提振精神。研究發現，通常患有慢性疼痛的人也會患上焦慮和抑鬱症。如今，現在有不同類型的運動，選擇一項自己喜歡並堅持的運動項目，能夠促進身心健康。如果有任何疑慮，請醫生給出一個方向，從輕度到中度的運動開始，如物理治療是成功康復的關鍵。規劃
迷思四：長期服用止痛藥會上癮
慢性疼痛患者的麻醉成癮發生率與普通人大致相同。預防上癮的最好方法是與醫師好好討論，醫生會確保你在適當的時間內得到適當的劑量。
迷思五：服用非類固醇消炎藥來止痛會導致心臟病發作
心臟病發作和其他血管問題只發生在使用這些消炎藥物的一小部分患者身上。服用非類固醇消炎藥用於輕或中度慢性疼痛時，主要是通過阻斷疼痛附近的部位，對慢性疼痛患者的益處可能大於壞處。
迷思六：慢性疼痛殺傷力強
慢性疼痛雖然不會有直接殺傷力，但它會對你的生活質量產生深遠的影響。通常患有慢性疼痛，其自殺的可能性是正常人的兩倍。如果你有任何尋短的想法，必須尋求支持團體、醫生，家人或朋友的幫助。Abdelmalak博士說，「如果疼痛似乎難以忍受，在某些嚴重的情况下，很可能會引發尋短的感覺，在絕望來臨之前，向疼痛專家尋求幫助十分重要的」。
誤區七：老是想著痛苦不會變得更糟
身體上的痛苦伴隨心理痛苦肯定會使你更加痛苦，而沉迷於你的內心痛苦會使壓力達加倍的效果。Abdelmalak博士說，請記住，治療的目標是控制疼痛而不是治癒慢性疼痛。
參考資料：7 Common Myths About Chronic Pain
資料來源：健康醫療網 疼痛是正常老化現象？ 揭穿慢性疼痛7個常見迷思
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊