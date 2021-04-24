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一般認為心臟病的風險有肥胖、高血壓、高血脂（高膽固醇）、高血糖，如果還加上不運動，或是喜歡吃高碳水化合物、油炸食物這類不健康的食物等因子，幾乎可以說是心臟病的候選人。
但有一部分的人明明體重正常，BMI 也正常，看起來也很瘦，卻還是有心臟病，像是心肌梗塞、冠狀動脈心臟病等。其中一些人可能是家族遺傳性的疾病造成，而另一些人則是「他們沒有表面上看起來這麼瘦」，很可能是泡芙人，看起來瘦，但是肌肉少、脂肪多。
美國心臟協會（American Heart Association）在一項科學聲明中，表示「肥胖」不只代表體重過重，事實上是綜合了幾項因素：體重、身體質量指數（BMI）、腰圍、腰臀比、體脂肪率，尤其是腰圍、腰臀比、體脂肪率，幾乎可以用來預測罹患心血管疾病、甚至是死亡的風險。
想知道自己的心血管疾病風險，要看 2 個指數
美國心臟協會認為，腹部肥胖是最大的心血管疾病風險，即使過胖、或是 BMI 超標的人，只要腹部脂肪或內臟脂肪在正常值，一樣不容易得到心血管疾病，所以建議在健康檢查的時候，多增加相關的檢查項目。「即使是健康體重，也應該在健康檢查的時候增加對腹部脂肪、體脂肪的檢查。因為腹部肥胖與肝臟周圍的脂肪堆積有關，腹部脂肪堆積通常會導致非酒精性脂肪肝，增加心血管疾病的風險。」
腹部脂肪檢查：
- 腹部超音波：針對內臟脂肪進行評估。
- 檢查腰圍：男性小於 90 公分，女性小於 80 公分。
- 檢查腰臀比：用腰圍除以臀圍，男性小於 85~0.9，女性小於 0.8。
- 皮下脂肪夾：量測身體各部位的皮下脂肪，包括腹部、胸部、手臂二頭肌、三頭肌、大腿、小腿等，將數值輸入公式後推估全身脂肪含量。
- 生物電組分析：利用微弱電流通過人體，測量傳導電的效果來計算脂肪跟肌肉組織的含量。因為肌肉水分含量多、傳導好，而脂肪組織水分含量少、傳導差，就能簡單推算自己的體脂肪含量。
參考資料
More belly weight increases danger of heart disease even if BMI does not indicate obesity
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 為什麼瘦子也會心臟病？美國心臟協會：心血管疾病風險要看 2 個指數
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