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睡眠與失智症的關係，已經是被醫學界長期討論，如今這項研究替「睡眠可能是失智風險因素」這個論點提供了更強的證據。
倫敦大學學院、巴黎大學的研究人員取得將近8000名英國參與者的醫學紀錄，從每個人50歲起追蹤，一路從1985年開始追蹤25年，研究結束時有521人在平均77歲時被診斷出失智症。
為了釐清與睡眠的關係，其中約有3,900參與者是有戴著睡眠追蹤設備，當研究人員觀察結果時，研究人員發現，據報告每晚睡眠六小時或更短的50和60歲年齡段的人，與每晚睡眠七個小時或更長時間的人相比，罹患失智症的風險高30％，在男女性別則沒甚麼差別。
根據美國國家睡眠基金會建議，大多數18-64歲的健康成年人每晚應睡7到9個小時，而老年人則應睡7到8個小時。
睡太少也會情緒控制和調節能力
研究作者強調：「雖然該發現無法確定睡眠不足是否會導致失智症，但這項新研究確實表明睡眠不足與該疾病的發展有關。」包含其他因素憂鬱、肥胖等問題也都會間接影響到睡眠，此項研究結果刊登在國際期刊《自然通訊》上。
密歇根州立大學神經病學系醫學主任醫學博士Amit Sachdev表示：「睡眠對大腦功能很重要，如果一個人持續睡眠不足，他們的大腦可能會難以入睡，按照應有的方式工作。」此外，睡太少也會影響情緒控制和調節能力，這些關乎情緒掌控與思考的高層次功能，一旦休息不足，這些功能便會減弱。
永保大腦的健康 睡眠永遠是影響關鍵
「即使我們不能說睡眠時間與失智症有明確因果關係，但鼓勵良好的睡眠衛生還是有好處的。」法國國立衛生研究院的流行病學家塞維琳·薩比亞（SéverineSabia）強調，他同時也是這項研究的主要作者。
聖路易華盛頓大學神經學者穆吉克(Erik Musiek)則認為：「睡眠和生理問題哪個先發生，就如同是雞生蛋或蛋生雞的難解之謎。」不可否認讓自己有個好的睡眠品質，還是讓大腦健康的關鍵之一。
參考文獻
Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia
文、圖／王芊淩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 研究：中年人睡不飽增加30%失智風險！每天至少要睡滿七小時
「極早期失智量表」8 題中 2 題就建議檢查！每天多走路 1 小時，讓大腦年輕 1 歲