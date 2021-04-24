《MOUSE》真凶曝光　李昇基身分「有夠扯」

▲劇中，李昇基驚覺自己就是變態殺人魔。（圖／friDay影音）
▲劇中，李昇基驚覺自己就是變態殺人魔。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-04-24 22:00:00

懸疑韓劇《MOUSE窺探》由李昇基主演，他劇中是巡警鄭正直，與李熙俊飾演因父母遇害而決心復仇的刑警高武治，兩人聯手追緝「狩獵人類」的變態殺人魔。本周最新劇情出現驚人反轉，犯下多起慘無人道殺人案的真凶，並不是權華夽飾演的醫生「成耀漢」，真正的變態殺人魔竟是李昇基，他不是在腦部手術後才性格大變，而是之前的善良性格全都是他演出來的人設，恐怖真相震驚觀眾。

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以下有劇情透露，慎入！！！

▲李昇基在《MOUSE窺探》中的恐怖真相令觀眾嚇傻。（圖／friDay影音）
▲李昇基在《MOUSE窺探》中的恐怖真相令觀眾嚇傻。（圖／friDay影音）
最新一集中，因腦部手術喪失部分記憶的李昇基，因打開藏有祕密的地下室，過往記憶全都湧現，他才驚覺自己就是變態殺人魔，殘忍殺害吳奉伊的奶奶、高武治的哥哥、從小一起長大的好友羅治國等，不僅如此，他還虐待小動物、拔貓的牙齒做成項鍊送人，甚至獨自對著鏡子練習微笑、哭泣，維持溫柔心軟的警察形象。

李昇基是在腦部手術後，才擁有捐贈者成耀漢的善良情感，讓他在有殺人欲望的同時，也感到後悔、愧疚。真相揭曉後，讓不少觀眾都直呼「太衝擊」、「太驚人」、「編劇太殘忍」，也好奇之後劇情將如何發展。

劇情一開始埋下的懸疑伏筆，童星金康勳飾演「惡魔兒童」真實身分也揭曉，是李昇基角色的童年時期。金康勳近來上節目受訪，坦言拍《MOUSE》很辛苦，並不是因為要揣摩「惡魔兒童」，他說：「大家一直問我真正的犯人是誰，但我口風很緊，只有我和經紀人媽媽知道，爸爸很喜歡這部劇，我也沒告訴他。」《MOUSE窺探》每四、五在friDay影音全台獨家播出。

▲童星金康勳「一秒入戲殺人魔」
▲童星金康勳「一秒入戲殺人魔」 ，變臉演技獲眾人讚嘆。（圖／friDay影音）
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