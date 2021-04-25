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根據108年資料顯示，癌症病人死亡前一年安寧涵蓋率已超過6成，雖我國安寧療護的發展已達一定成效，但多數民眾對於安寧療護觀念，仍認為在生命末期時才進行介入。國民健康署解釋，根據實證醫學顯示，將安寧的概念翻轉成「即時緩和療護」，也就是在任何階段即時介入，讓病人了解自己狀況，透過介入緩和不適症狀後，重拾對生命掌握。
癌患飽受化療痛苦 緩和療護介入重拾日常
一名70歲老翁因罹患口咽癌第四期接受治療，但治療過程卻出現疼痛、疲憊、食慾差等作用，不僅揮別過往生活品質，長期下來身心靈也疲憊不堪，加上擔憂拖累家人，因此決定停止治療，直到醫師發現老翁情況後，藉由會診緩和醫療科與身心科醫師協助，透過藥物、共照護理師、心理師、營養師等團隊協助，順利改善老翁不適症狀，也願意接受治療，居家調養時還能在家與小孫子玩，重拾天倫之樂。
全國93家癌症醫院加入計畫 提供即時緩和療護
為提升癌症照護品質，國民健康署也將「癌症防治醫療機構應針對晚期癌症病人建立緩和醫療之照護標準與流程」列為癌症診療品質認證基準，透過癌症治療團隊與緩和團隊的合作，也讓病患與家屬對於治療目標建立共識，促進良好醫病關係。國民健康署賈淑麗代理署長強調，目前透過補助全國93家癌症醫院品質提升的計畫，也建立晚期癌症病人接受即時安寧緩和醫療的照護標準，可望幫助更多癌友活得有品質，存活得更久。
資料來源：健康醫療網 安寧翻轉成「即時緩和療護」 助癌友活得更有品質
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