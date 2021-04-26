意外掀「工具人之亂」！網紅人妻沉默6天 發聲明槓網友
一名網紅人妻「十三瑜」日前替自己的男性好朋友徵友，文中提及兩人的好交情，表示兩人認識6年以來，該位男友人不僅會幫忙帶小孩、算公司的帳等等，甚至連年夜飯都會到家中吃，而老公也跟其男友人關係良好，證明這世上「男女真的有純友誼」，結果貼文一出，吸引超過五萬人朝聖，引爆「工具人之亂」。對此，十三瑜在發文後第六天發出聲明表示「很遺憾網友自行延伸文意、惡意留言，不排除採取法律行動」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 06:57:00｜2021-04-26 06:57:08
十三瑜日前在個人臉書表示，男友人與她從大學一年級就相識，陪伴她求學階段到創業、結婚生子，一路都非常幫忙，除了會幫忙帶她的小孩以外，也會幫忙處理公司帳務，而家人及老公也都知道男友人的存在，不僅婆婆會邀請他至家中吃年夜飯，他生日時，老公更是買了一支7萬元的手錶相送，更強調「該男友人還是單身，歡迎廣大女性私訊來認識！」
結果貼文一出，不少網友紛紛驚呼「這根本是工具人極品....」、「純友誼我是相信，但這太極致了」、「很猛的一段友情....」；而貼文也釣出不少名人、各粉專小編留言，就連鄉民女神「潔哥」也留言表示「我看到工具人的王者」，引發不少議論。
而在發文六天之後，對於意外掀起「工具人之亂」引爆網友熱議，十三瑜在臉書發出聲明提到「很遺憾，自己在臉書個人粉絲頁上一篇單純向男性友人致謝的貼文，竟然引發爭議，有網友自行延伸文義轉貼，引發惡意留言，導致家人的焦慮擔憂，甚至連我的孩子也遭起底曝光，這些對親友衍生的傷害，我深感抱歉，也難辭其咎。」
十三瑜強調「為求家人能早日回歸平靜生活，懇請曾經針對這篇貼文發表惡意留言的網友，能於三日內將留言或相關貼文刪除，本人亦不追究相關法律責任，以求此事件圓滿落幕。」不過，聲明一出，不少網友紛紛建議「你就把文章刪掉就好了吧」、「文章刪掉就沒事了，最佳解」、「妳那篇文有五萬多留言＝＝要怎麼找...網友應該很囧，就直接刪文不就好了」再度掀起討論。（編輯：張嘉哲）