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美國婦產科醫學會提到，懷孕期間運動好處多，諸如保持健康的體重、減輕背部疼痛、緩解便秘、增加睡眠品質、減輕寶寶的體重、降低妊娠糖尿病、剖腹產等風險。定期運動能夠讓你的胎兒受益。理想情況下，孕婦每週應至少進行150分鐘的中等强度的有氧運動，有氧運動是指以有節奏的方式來運動大塊肌肉，例如快步行走時提高心率。
懷孕安全運動 健走游泳瑜珈等
專家認為，運動對孕婦和胎兒都有幫助，像是健走可以鍛鍊全身肌肉、游泳能避免肌肉拉傷、改良的瑜珈或皮拉皮斯提高肌肉的韌性、低度有氧運動等都是安全活動。但是，如果有進行重量訓練，應逐步減少訓練的重量。懷孕前經常跑步和騎自行車，孕期通常可以繼續保持，只是腹部變大會影響平衡增加跌倒的機會，為避免跌倒風險，改騎固定式自行車是更好的選擇。至於懷孕禁忌運動應避免進行騎馬、滑雪、衝浪、體操、足球、籃球和排球等以免增加跌倒風險。
出現危險徵兆 應該尋求幫助
無論是經驗豐富的運動員還是很少運動者，傾聽身體的聲音很重要，千萬不要挑戰身體的極限，也不宜在過熱或潮濕的環境中鍛煉，讓身體處於過度負擔的狀態。運動過程中發現陰道出血、劇烈腹痛、胎動不足或羊水破裂等，應該停止運動。運動前記得和你的醫生談談，針對懷孕的期別來調整內容。如果運動突發劇烈疼痛時，請盡速尋求專業醫生的幫助。
參考資料：
How to Exercise Safely if You’re Pregnant
Exercise During Pregnancy
資料來源：健康醫療網 懷孕期間能運動嗎？ 美國婦產科學會這樣說
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊