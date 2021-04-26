我是廣告 請繼續往下閱讀
心律不整可輕可重，國泰醫院心臟電生理學科主任柯文欽表示，從胎兒到老年人可能都會心律不整，尤其是心室性的心律不整，心室頻脈、心室顫動都可能會猝死，還有心跳太慢，例如完全房室傳導阻斷，心房的電傳不到心室也可能會造成猝死。
發病時立刻電擊 有效防止猝死
心律不整可以發生在不同的年齡層，除了老化、曾經心肌梗塞、心肌病變，或有遺傳性疾病、家族病史外，好發的原因與生活習慣息息相關，有高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖、抽菸和喝酒的人建議要積極治療改善！
其中最嚴重的是心室顫動、心室頻脈，柯文欽主任強調，要先急救得回來，先用藥物治療，並找出病因，接著會於患者體內安裝自動去顫器，一旦心律不整發生時，自動去顫器會及時給予電擊治療，防止猝死發生，這是最確定有效的治療。至於哪一些病人適合安裝去顫器，需要經過評估。
▲國泰醫院心臟電生理學科主任柯文欽
去顫器一天內電擊2次以上 務必掛急診
柯文欽主任提到，嚴重心室心律不整需先找出正確的病因治療，如電燒手術、服用藥物等，若病因無法根除時，則可以安裝自動去顫器，避免憾事的發生。若自動去顫器發生電擊之後，應回到門診檢查，若一天內發生2次以上電擊，則務必要掛急診確認身體狀況。
柯主任指出，三高患者是心律不整的高危險群，其他雖然沒有三高，但有抽菸，或家族有猝死病史，或是工作太勞累，體力付出太多，也可能發生。至於常常參加競賽者也有機率，冬天就偶爾傳出跑馬拉松發生猝死意外。
柯文欽主任提醒，當運動時覺得體能有變化，甚至出現盜汗、無力狀態，這個時候就要先檢查，不見得是因為體力不足，有些人是因為心臟本身或是血壓問題，造成無法進行比較久的活動。
運動表現下滑 考慮檢查心臟、血壓是否能有問題
當運動表現下滑時，應先檢視自我身體狀況，確認心臟或血壓是否有異常，而非直接加強運動強度，若因為想要更健康所以運動過度，反而會對身體造成傷害。柯文欽主任同時提醒，若身邊有人突發暈厥、猝死，一定要盡快就近找AED給予急救，才有機會可以挽救更多生命。
資料來源：https://reurl.cc/Q7q3EO
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 心律不整致猝死 自動去顫器隨身電擊及時救援
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊