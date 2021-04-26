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根據聯合國兒童基金會曾呼籲，網路霸凌防治需從政策、學校、家庭三管齊下；哈佛精神醫學評論期刊也指出，推動校園心理健康促進方案，有效改善學童心理與學習、社交成效。葉雅馨表主任解釋，網際網路的應用已超過30年，但近年來自殺憾事的增多，才讓網路霸凌議題逐漸被重視，也因此預防網路霸凌傷害勢在必行，而第一步就是從校園教育開始著手。
讓青少年瞭解社群平台影響力 遠離網路霸凌
霸凌對青少年衍生的身心影響，不僅為造成憂鬱、喪失自信、失眠，甚至還會有輕生念頭，但對於多數青少年而言，網路是他的全世界，因此這時就得從教育青少年認識網路世界的特質開始。衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采解釋，像是讓青少年瞭解不同社群平台可能帶來的影響，並了解如何在網路維護自己隱私權，及如何成為一個好的網路使用者，且客觀地看待網路留言與評論等，都能幫助降低網路霸凌事件再現。
共同防範網路霸凌傷害 防制自殺事件發生
面對日益嚴重的網路霸凌現象，顯示協助青少年預防網路霸凌傷害非常急迫，可望從校園築起防護網，有效防制自我傷害與自殺事件的發生。葉雅馨主任呼籲，預防網路霸凌傷害應從自身做起，民眾也應提升對網路霸凌防治的認知、建立使用網路社群平台的溝通素養等，防範網路霸凌傷害，人人有責。
資料來源：健康醫療網 預防青少年遭網路霸凌 從校園教育開始著手
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