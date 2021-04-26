預防青少年遭網路霸凌　從校園教育開始著手

預防青少年遭網路霸凌　從校園教育開始著手
預防青少年遭網路霸凌　從校園教育開始著手

健康醫療網

2021-04-26 13:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】網路霸凌事件層出不窮，為幫助青少年預防網路霸凌的傷害，董氏基金會設計網路霸凌防治宣導教材與教案，以提供給老師作為教案內容使用，並與大台北地區國高中合作，將課程結合手作活動，讓青少年從中學習辨識及了解網路霸凌的因應。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，藉由「預防網路霸凌傷害」教學教案推廣，可望能從校園築起預防網路霸凌傷害的防護網。

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董氏基金會推教學教案　預防網路霸凌傷害

根據聯合國兒童基金會曾呼籲，網路霸凌防治需從政策、學校、家庭三管齊下；哈佛精神醫學評論期刊也指出，推動校園心理健康促進方案，有效改善學童心理與學習、社交成效。葉雅馨表主任解釋，網際網路的應用已超過30年，但近年來自殺憾事的增多，才讓網路霸凌議題逐漸被重視，也因此預防網路霸凌傷害勢在必行，而第一步就是從校園教育開始著手。

讓青少年瞭解社群平台影響力　遠離網路霸凌　

霸凌對青少年衍生的身心影響，不僅為造成憂鬱、喪失自信、失眠，甚至還會有輕生念頭，但對於多數青少年而言，網路是他的全世界，因此這時就得從教育青少年認識網路世界的特質開始。衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采解釋，像是讓青少年瞭解不同社群平台可能帶來的影響，並了解如何在網路維護自己隱私權，及如何成為一個好的網路使用者，且客觀地看待網路留言與評論等，都能幫助降低網路霸凌事件再現。

共同防範網路霸凌傷害　防制自殺事件發生

面對日益嚴重的網路霸凌現象，顯示協助青少年預防網路霸凌傷害非常急迫，可望從校園築起防護網，有效防制自我傷害與自殺事件的發生。葉雅馨主任呼籲，預防網路霸凌傷害應從自身做起，民眾也應提升對網路霸凌防治的認知、建立使用網路社群平台的溝通素養等，防範網路霸凌傷害，人人有責。



資料來源：健康醫療網 預防青少年遭網路霸凌　從校園教育開始著手

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