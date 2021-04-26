快訊／增2例境外　同船船員自菲國入境

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增2例COVID-19境外移入確定病例，分別為緬甸籍40多歲男性(案1103)及中國籍40多歲男性(案1104)，2人為同船船員，均自菲律賓入境。

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指揮中心指出，該船自今(2021)年1月起，多次航行往返日本及菲律賓2國；案1103於今年1月自日本登船，4月22日出現發燒、肌肉痛、疲勞及呼吸喘等症狀；案1104於今年3月自日本登船，4月23日出現發燒及咳嗽症狀；2名個案自出現症狀起，便分別單獨於艙房內隔離，並於4月24日該船停靠我國後，經衛生單位安排就醫採檢，皆於今日確診(案1103：Ct值25；案1104：Ct值18)；目前住院隔離治療中。已掌握接觸者63人，其中17人為同船船員，均已安排採檢；餘46人中，1人列居家隔離，45人列自主健康管理。