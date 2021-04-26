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原來鍾先生去年因出現活動容易喘、頭暈、無力、疲憊等症狀就醫檢查，確診為心臟瓣膜閉鎖不全，但經金屬瓣膜置換術後，恢復期間卻嚴重心律不整，使生活大受影響，有次甚至開車途中突然發作，幸好剛好在醫院附近，才硬撐著開車急診就醫。花蓮慈濟醫院心臟內科蔡文欽醫師指出，考量患者心律不整已無法藥物控制，因此採以電燒灼心導管手術進行治療。
3D立體定位電燒灼術 精準快速找出病灶
蔡文欽醫師解釋，因患者每次發作時血壓都很低，因此得採以全身麻醉的方式進行術式，透過麻醉部團隊協助控制血壓，以利醫師專心進行手術，藉由從鼠蹊部將高密度定位導管置入血管送往心臟，再以3D立體定位找出初始放電點後，使用電燒導管將病灶燒灼掉，不僅能精準且快速地找出病灶，術後傷口小，患者恢復期快。
有心律不整問題 應養成養好生活作息
術後患者也揮別以往心律不整困擾，不用在擔心隨時得赴急診報到，重新回歸正常生活。蔡文欽醫師強調，若有心律不整問題者，除了按時服藥，平時也應養成良好的生活作息，包括保持充足睡眠、規律生活等，且避免過量茶及咖啡，若嚴重發作時，則應進一步尋求醫師評估，選擇合適的治療方式。
資料來源：健康醫療網 27歲男心律不整常進出急診 3D立體定位電燒灼術重拾生活
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