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幹細胞療法可分為兩大類，一類是直接以組織的抽吸液當幹細胞來源，利用類似高濃度血小板血漿的離心步驟，再將幹細胞濃縮出來，然後注射進病人體內，另一類則是在幹細胞注射進病人體內前，會另外經過一套細胞培養程序，讓病人獲得更純且大量的幹細胞；此外，醫療人員也會利用一套化學步驟分離出具再生能力的幹細胞，且培養一至兩週，待增生一定數量後，再注射到患者受損部位。
骨髓抽吸濃縮液 幹細胞再生能力有限
伯特‧F‧拉普雷德博士提及，第一類的幹細胞療法可以在一天之內完成，又以骨髓抽吸濃縮液為最常見使用的幹細胞來源，且只需簡單步驟就可取得細胞，但研究發現，髓抽吸液裡大概只含0.001％的幹細胞，且這些幹細胞再生能力也不見得處於巔峰狀態，相較高濃度血小板血漿，骨髓抽吸液的抗發炎能力更強大，至於第二類的幹細胞療法，才是所謂真正的幹細胞療法，但目前尚未獲得美國食品及藥物管理局的批准。
幹細胞不同療法 背後機制有待了解
這類幹細胞療法會從獲取幹細胞的組織抽吸液裡，分離出最具再生能力的細胞，再利用一系列的細胞培養步驟將這些最具再生能力的幹細胞，擴增到數百萬顆的數量。伯特‧F‧拉普雷德博士在書中說明，此類療法對於人體安全性仍是未知數，主要因理想的幹細胞療法不僅能長出你所需要的細胞，也得在適當時機點停止生長，否則將不知節制的增生，最終恐會製造出一團腫瘤。
資料來源：健康醫療網 治療膝關節受損 幹細胞療法現生機
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