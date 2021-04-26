▲ Suzuki Vitara AllGrip 城市野行體驗會 現正開放報名

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以 Vitara 為主，民眾們將會在專業教練的帶領下，透過各種 off road 越野關卡，深度體驗 Vitara 的越野力，也同時了解日常行車時，如何運用 Vitara AllGrip 的各種模式去因應不同路況，除此之外，還有機會接觸 Suzuki 的眾多熱門車款。
在「SUZUKI VITARA ALLGRIP城市野行體驗會」的活動之中，車主們能在城市之中，得到越野等級的感受，藉由以下各樣關卡體驗 Vitara 在不同路況的全能應對：
- RCTA Test後側警示系統體驗：在倒車時能偵測視線死角，守護車主安全。
- ESP Test電子車身穩定系統：透過 S 型繞錐體驗車身穩定系統，適合路面濕滑或緊急迴避的時候，穩定車身避免打滑。
- Bumpy Test 顛簸體驗、Smally Bumpy 微顛簸體驗：模擬顛簸路面時，卓越的懸吊系統及高度車體剛性，可提供更加舒適且安全的駕乘體驗。
- Stairst Test 階梯落差體驗：藉由階梯落差裝置，可展現 Vitara 優異的進入角及離去角，體驗征服全地形的車體剛性。
- Side Slope Test 側傾斜體驗：體驗車身底盤的穩定性，無論是日常或是郊區越野都能保護車主安全。
- Wading Test 涉水體驗：感受獨家四輪傳動系統，展現 Vitara 的越野設計理念。
「SUZUKI VITARA ALLGRIP城市野行體驗會」將於北中南舉辦共六場（詳情請見附圖），每場體驗會共有 6 個時段（10:00/11:00/13:00/14:00/15:00/16:00，每次 1 小時），現場有機會獲得限量 Vitara 充電線保護套及限量 Suzuki 炫潮提袋等好禮。即日起開放上網報名( https://www.taiwansuzuki.com.tw/vitaracityevent/ )。