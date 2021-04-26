▲ Land Rover Defender 獲世界年度風雲車設計大獎，90 系列 Q3 登台

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Land Rover Defender 不僅秉持著 70 多年來 Land Rover 品牌開拓的精神，同時也重新定義了 21 世紀的冒險歷程。Land Rover Defender 具備足稱經典的車名、優美造型與多功能性；車身設計可選擇不同風格，並可透過四款專屬套件進行個性化設定。
「世界年度風雲車設計大獎」旨在表彰過去 12 個月中最傑出的新款車輛，並肯定獲獎車款擁有最高水準的創新技術與突破想像的傑出設計。今年，參與世界年度風雲車四個獎項中所有競爭者都有資格獲得「世界年度風雲車設計大獎」。由七名汽車設計專家組成的小組對所有競爭者建立最終投票的評選清單，最後交由包含七人小組在內的九十三名國際新聞工作者評審團進行最終投票。
七名設計專家包括 Gernot Bracht（德國–Pforzheim設計學校），Ian Callum（英國–CALLUM設計總監），Gert Hildebrand（德國–Hildebrand-Design創辦人），Patrick leQuément（法國–The Sustainable策略設計師和總裁），Tom Matano（美國–美國藝術大學學院，Mazda前設計負責人），Victor Nacif（美國–Brojure.com首席創意官兼新建築與設計學院設計講師）和 Shiro Nakamura（日本–Shiro Nakamura設計協會CEO）。
獨特的輪廓使 Land Rover Defender 在外觀上能夠立即被辨認，前後短懸的車輛設定，提供出色的進入角與離去角。Land Rover 設計師重新思考熟悉的 Defender 特徵，賦予 4x4 越野王者一個全新之姿，同時保留了經典設計元素；包括後車頂 Apline Lights 側天窗、側開式後尾門與外掛式備胎向經典致敬。
屬於 Defender 原始個性的粗獷元素已整合於設計中，例如通常不外露的車身結構等設計元素，並同時強調簡潔性與實用性。Land Rover Defender 110 提供 5 人座或 5 + 2 的座椅配置，而 Land Rover Defender 90 在如同緊湊型掀背車的長度之下亦能舒適容納五位乘員。
Land Rover Defender 全方位的性能表現提高了越野安全性和道路舒適性的門檻。仰賴 Land Rover 強悍的 D7x 鋁合金底盤與 Land Rover 有史以來最堅固的車身結構，搭配最先進的第二代全地形反應系統與優異的動力輸出，成就其出眾的卓越表現。精心調校的操控反應在全地形上皆能提供宛如頭等艙規格的乘適表現，當然 Land Rover Defender 也獲得 Euro NCAP 最高五星級安全評級。
先進的汽油引擎或更環保的柴油引擎讓 Land Rover Defender 在任何環境下均具有強大的動力輸出、操控表現與能源效率。此外，Land Rover Defender V8 具備 525PS 動力輸出結合 Land Rover 獨有的品牌 DNA，包括令人驚豔的性能輸出與專屬底盤調校，為車主營造出更高水準的駕馭樂趣。
Land Rover Defender 自推出以來贏得了 50 多個全球性獎項，包括 Top Gear 的 2020 年度最佳車款，MotorTrend 的 2021 年度最佳 SUV 和 Autocar 的 2020 年度最佳 SUV。在台灣，Land Rover Defender 110 車型已於 2021 年 1 月在台上市，Jaguar Land Rover Taiwan 亦積極爭取引進 Land Rover Defender 90 車系，預計將於 2021 年第三季上市發表。