我是廣告 請繼續往下閱讀
華航日前有2名貨機機師（案1078、1079）確診罹患COVID-19，20日也有一名機師於澳洲確診。指揮中心針對個案接觸者及華航1272名機組員進行擴大採檢，26日有兩名機師採檢為陽性，案1102為本國籍30多歲男性，24日出現咳嗽、發燒等症狀，由於22日甫從美國值勤回來，進行居家檢疫中發現，CT值18。
陳時中於記者會中表示，案1102於4月16日時曾參加公開活動，但研判當時並無傳染力，也呼籲有參加活動者應進行自主健康管理，其感染源正在調查中，也已匡列6名接觸者，採居家隔離。
案1105為本國籍40多歲男性，8日至10日才出勤至美國，15日採檢為陰性，因專案擴大採檢召回，於26日確診，CT值32。回溯19日起有食慾不振症狀，感染源也正在進行疫調。同時匡列接觸者3人，列居家隔離。
與部桃染疫相比 華航機師染疫影響較小
自案1078開始的華航機師染疫，陳時中表示其程度與部桃不同，機師活動群組較小，疫調相對容易，部桃因醫師查房接觸者多，加上病人較為虛弱，程度較為緊急。「雖然華航確診者多，但也是因為華航出勤多，母數較大，出問題的可能性就高。」
不排除對其他航空公司採檢 宗教場所日後恐納入實名制
外界質疑是否航空公司相關防疫程序是否應該重新檢視，陳時中表示有些情況較難避免，不過染疫就是病人了，疫調同時還是要善待確診者。同時也表示，不排除對其他航空公司機組人員進行採檢，同時也研擬日後宗教場所應納入實名制，以便疫調。
根據指揮中心統計，截至目前國內累計20萬3734例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含20萬1523例排除），其中1104例確診，分別為979例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及8例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1046人解除隔離、45人住院隔離中。
資料來源：健康醫療網 華航機師染疫擴大 共計10人確診
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊