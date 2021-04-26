穿鞋也會痛原來是拇趾外翻？骨科專家教兩條線自我檢測

▲ （圖／今健康）
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今健康

2021-04-26 19:30:00

文／中正脊椎骨科醫院 廖志祥醫師

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什麼是拇趾外翻？不治療會有哪些影響？

「走路痛、穿鞋痛，甚至睡覺也會痛！」35歲的上班族張小姐因腳痛前來求診，她表示，大拇指常被鞋子磨到紅腫，甚至產生硬痂，對此十分困擾，經過診斷後為拇趾外翻。

試試看腳併攏時，大拇指會不會比YA？拇趾外翻是指大腳趾往第二腳趾偏移，以致大腳趾根部骨頭明顯突出一塊。

除了影響美觀，突出的那一塊常被鞋子磨到又紅又痛，嚴重可能導致滑囊發炎。走路時由於拇趾關節疼痛，足踝容易不穩定，長期下來連膝蓋、骨盆都會受到影響。

醫學上定義「拇趾外翻」需要測量腳趾骨頭之間的角度，如：

  • 拇指外翻角度（Hallux Valgus Angle，HV）：第一趾骨和第一蹠骨之間角度
  • 第一蹠骨間的角度（Intermetatarsal angle，IMA）：第一蹠骨和第二蹠骨之間的角度
當拇趾外翻角度（HV）> 15 度，第一蹠骨和第二蹠骨間的角度（IMA）> 9 度的時候，就稱為「拇趾外翻」。

正常：HV < 15 度，IMA < 9 度

輕微：HV15 – 20 度之間，IMA 9 – 11 度

中度：HV20 – 40 度之間，IMA 11 – 18 度

嚴重：HV > 40 度，IMA > 18 度



我有拇趾外翻嗎？兩條線自我檢測

1、紙上描出你的腳丫

2、大拇趾外側骨頭連出兩條線（如圖）

3、超過15度就可能是拇趾外翻，建議應盡早尋求專業醫療協助。

中正脊椎骨科醫院廖志祥醫師提醒，任何醫療皆有潛在風險，並非每位患者都適合，實際治療方式須由醫師當面評估後決定。





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