穿鞋也會痛原來是拇趾外翻？骨科專家教兩條線自我檢測

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「走路痛、穿鞋痛，甚至睡覺也會痛！」35歲的上班族張小姐因腳痛前來求診，她表示，大拇指常被鞋子磨到紅腫，甚至產生硬痂，對此十分困擾，經過診斷後為拇趾外翻。
試試看腳併攏時，大拇指會不會比YA？拇趾外翻是指大腳趾往第二腳趾偏移，以致大腳趾根部骨頭明顯突出一塊。
除了影響美觀，突出的那一塊常被鞋子磨到又紅又痛，嚴重可能導致滑囊發炎。走路時由於拇趾關節疼痛，足踝容易不穩定，長期下來連膝蓋、骨盆都會受到影響。
醫學上定義「拇趾外翻」需要測量腳趾骨頭之間的角度，如：
- 拇指外翻角度（Hallux Valgus Angle，HV）：第一趾骨和第一蹠骨之間角度
- 第一蹠骨間的角度（Intermetatarsal angle，IMA）：第一蹠骨和第二蹠骨之間的角度
正常：HV < 15 度，IMA < 9 度
輕微：HV15 – 20 度之間，IMA 9 – 11 度
中度：HV20 – 40 度之間，IMA 11 – 18 度
嚴重：HV > 40 度，IMA > 18 度
我有拇趾外翻嗎？兩條線自我檢測
1、紙上描出你的腳丫
2、大拇趾外側骨頭連出兩條線（如圖）
3、超過15度就可能是拇趾外翻，建議應盡早尋求專業醫療協助。
中正脊椎骨科醫院廖志祥醫師提醒，任何醫療皆有潛在風險，並非每位患者都適合，實際治療方式須由醫師當面評估後決定。
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