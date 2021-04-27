阿斯匹靈吃多出血風險多10倍？抗血小板藥物怎麼吃才安全？

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國人三高年輕化，心肌梗塞或中風的發生風險也隨之提升。這時就需要服用抗血小板藥物以避免血栓形成，其中又以阿斯匹靈最常見，高雄長庚心臟內科助理教授級主治醫師方志元在《健康藥知道》表示，阿斯匹靈發展超過一百年，可抑制血小板功能不讓血液凝固。由於造成血栓的血塊是由血小板活化、凝聚而來，建議有心血管疾病病史的患者應使用抗血小板藥物以預防再次發生。
方志元醫師說明，抗血小板藥物不只有阿斯匹靈一種，藥物作用與機轉亦各不相同。阿斯匹靈的藥物機轉是抑制血小板凝聚的過程。另一種抗血小板藥物則是抑制P2Y12路徑，可抑制血小板的活化機轉。另外，也可能使用抗凝血劑藥物，來抑制血小板凝集後的包裝過程。
方志元醫師解釋，抗血小板藥物主要用於心血管疾病、腦血管疾病、周邊血管動脈硬化患者，協助其達到「次級預防」的目的。例如曾產生過心肌梗塞、中風等高風險患者，透過服用抗血小板藥物將有助於避免再次發生心血管事件的發生。
阿斯匹靈併用其他藥吃 恐提高出血風險？
許多民眾會擔心藥物是否會有副作用？方志元醫師表示，阿斯匹靈在初級預防的效果上，確實能下降一定比例的中風、心肌梗塞、周邊血管病變等機率。但也需負擔出血風險。因此，若屬於高出血危險族群，如年長者、體力衰退、腎臟疾病、肝臟疾病、長期使用抗凝血藥物、抗血小板藥物、止痛藥等族群，併用阿斯匹靈時會升高出血風險甚至可能達10倍以上，用藥上要特別注意。
方志元醫師提醒，如果是醫師評估必須使用阿斯匹靈的病人，或是高出血風險族群須使用阿斯匹靈作為初級預防，應注意是否發生特定的出血症狀，如皮膚容易瘀青、牙齦出血、鼻腔出血等等。如果使用後發現解出黑便或墨綠色，可能是胃出血徵兆。女性月經經血量增加、月經週期混亂，也要注意是否與藥物引起的出血相關。
由於阿斯匹靈有一定的出血風險，臨床上可能因應病人狀況，給予不同機轉的抗血小板藥物。方志元醫師指出，抑制P2Y12路徑的抗血小板藥物，每年出血風險為0.2%，阿斯匹靈則是0.4%，相較之下出血風險減少一半左右，心血管事件下降比例也更高。如果患者使用阿斯匹靈發現出血量增加，或有其他異常情況，應盡早回診，與主治醫師討論是否有換藥需要。
特定藥物與食物 勿與抗血小板藥物合用
方志元醫師提醒，使用抗血小板藥物或抗凝血劑的病人，如果有異常出血情況，也須注意近期是否併用其他藥物或保健食品，如止痛藥、類固醇、銀杏類藥物、魚油、維他命E等等，都可能會增加出血問題。
方志元醫師表示，使用抗血小板藥物，務必重視用藥遵從性，倘若斷斷續續的服藥，對心臟血管的保護趨近無效。尤其是次級預防的病人，一定需要按時用藥，才能預防下一次的心肌梗塞、中風及周邊血管病變。醫師提醒，曾得過心肌梗塞者，再次梗塞的機會相當高，除了穩定用藥之外，也要注意控制三高、適當運動、均衡飲食。
方志元醫師指出，本身有高危險因子者，如年齡介於50至70歲間，有10年危險因子大於10%以上，或是接受心腦血管檢查包括鈣化指數、ABI測試、頸動脈超音波，高度懷疑可能增加腦血管疾病風險者，應該做好初級預防、正確使用抗血小板藥物如阿斯匹靈等。有阿斯匹靈耐受性問題或擔心胃出血者，可與醫師討論改用其他藥物，例如抑制P2Y12路徑的抗血小板藥物，以減少出血風險。
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