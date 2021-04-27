忘記吃藥趕快補吃？６大用藥ＮＧ行為別再犯！

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甘誼文藥師表示，用藥安全不僅是確保藥效正常發揮作用的關鍵，同時也能保障身體的健康安全，不良的用藥方式，不僅可能使藥物失去效用或藥效過強產生副作用，甚至可能造成身體的傷害。常見的不良用藥行為就包括了吃藥不喝水、以水以外的飲品搭配藥物、躺著吃藥或吃完藥就躺下、補吃藥的時間拿捏不當、自行停藥、使用上次藥物或他人藥物等。
NG1:吃藥不喝水
甘誼文藥師解釋，一般而言吃藥建議搭配200CC的溫開水為佳，藥錠碰到水後可能會有黏性，容易沾黏在食道上，特別是膠囊黏性更強。若模仿許多電影片段一般直接吞藥，這樣的行為藥物很容易卡在食道上，輕者刺激喉嚨造成不適，重者甚至可能造成灼傷、潰瘍、穿孔等。
除了應搭配200CC的溫開水，吃藥其實也有小技巧。大部分的人習慣吞口水，仰頭將藥物吞下，不過膠囊一般而言比水還要輕，建議可以先含一口水，低頭吞下藥物，如此更方便吞藥。而非膠囊藥物一般比水還要重，會下沉，這種就可以仰頭吞藥。若有吞藥困難，建議可用此方法一顆一顆吞，一般民眾可以依照個人狀況一次1~3顆為佳。
NG2:其他飲品配藥
許多民眾常會以茶、咖啡、酒、牛奶、飲料等非水飲品搭配藥物使用幫助吞藥，這是相當不好的習慣，上述這些飲品，都常見容易產生交互作用，導致藥物效果減弱、藥效不足，或是藥效過強產生副作用，不論何者都對身體健康不利。
NG3:躺著吃藥或吃完就躺下
身體不舒服的時候，有很多時間是躺在床上休息，遇到吃藥的時候還是應盡量直立上半身服藥。甘誼文藥師表示，坐直身體是人體吞嚥最佳姿勢，身體不舒服時躺著吞藥，或吃完藥隨即躺下，都會不利於藥物進入胃腸道，而使藥物滯留於食道，造成負面影響，通常會建議患者吃藥後不要立刻躺下，至少應間隔20~30分鐘。
NG4:補吃藥時間拿捏不當
忘記吃藥也是相當常見的用藥問題，不過補吃藥也得抓時間，甘誼文藥師建議可以取兩次吃藥時間的中間值做評估，若時間尚未過半可盡快補吃，若時間已過半就建議別再補吃了，以免對身體而言藥效過強。
舉例來說，早晚08:00和20:00吃藥，時間相隔12小時，早上忘記吃藥便以6小時為基準，未到14:00還可以補吃，超過14:00就不建議。
一般而言藥物多是配合三餐，但還是應留意醫師、藥師提醒的時間，若像是大夜班等作息不固定，則建議以一日時間平均分配藥物，一日需吃2次藥者，建議間隔12小時，一日需吃3次則間隔8小時，依此類推。
NG5:自行停藥
停藥與否也是個常見問題，甘誼文藥師建議可視藥物種類評估。若是針對疾病治療，如三高、糖尿病等慢性病藥物，絕大多數情況都需長期治療控制病情，症狀好轉不代表康復，中斷用藥如同中斷治療，非常不利於患者，絕對不可擅自停藥。
而感冒時咳嗽、頭痛、發燒、流鼻水等，是以藥物控制症狀反應的情況，若症狀改善多數是可以停藥的。但也得進一步考量，藥物治療的若並不僅是症狀，則不建議擅自停藥，例如感冒時也可能併發病毒或細菌的感染。
一般而言還是鼓勵在吃藥之前先看醫生找出原因，並且將該次藥物用完為佳，若真要停藥也應養成與藥師、醫師先行討論的習慣。
NG6:使用上次藥物或他人藥物
停藥後最常出現的另一個壞習慣，就是留著下次繼續吃，或是「分享」給親友吃。甘誼文藥師表示，這也是非常不好的行為。
不論是自己下次身體又出問題，或是親友出現相似的問題，就算是症狀相似，原因也未必相同，例如各種原因都可能引起咳嗽、頭痛、發燒、流鼻水等，未必就是感冒。延續使用上次的藥物或亂服用他人藥物，輕者沒有幫助、浪費醫療資源，嚴重可能有出現不良反應，且也得考量到藥物保存是否得當或有無過期的風險。
因此除非是如止痛藥等緩解當前不適症狀的成藥，否則一般而言不建議使用他人藥物，特別是處方箋，而服用一般的成藥後也應留意身體狀況，並盡早前往檢查為佳。
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