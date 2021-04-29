美國封殺中國半導體產業「中國芯」　恐成台股下個未爆彈

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這篇文章的標題是「中國用美國的晶片科技，製造先進武器系統」，質疑台灣使用美國的半導體設備和技術，會成為美國安全的破口。同一天，美國商務部發布新一波制裁，將飛騰等7家中國公司列入實體清單。
一位半導體廠董事長觀察，《華盛頓郵報》報導和美國商務部制裁禁令同日發布，絕非巧合。他認為，該報導內容顯示，台灣半導體產業中，涉及向中國出口軍民融合技術的公司，未來受美方制裁影響的可能性大增，「接下來一定要非常保守」他觀察。
最終使用者協定出爐 中國生意誰敢接？
拜登政府上台後，新一波美中科技戰已經展開。去年，台灣半導體廠都被美國政府要求簽署一份最終使用者協定，要求保證所生產的晶片不會被中國拿來作為軍用，否則，就可能禁止台廠使用美國的半導體製造設備。但一位業界人士無奈地說，「客戶會把我們生產的晶片用到哪裡去，我們也不知道。」
另一方面，中國則祭出銀彈攻勢，去年，美國禁止台積電為華為製造晶片後，中國將華為旗下海思半導體的團隊打散，未來中國自製處理器的公司將會愈來愈多。
業界人士觀察，「很多中國找上門來的生意，創意不敢接，就去了其他公司」，負責這些專案的人員，不能用視訊會議開會，即使要檢疫28天，也要飛中國跟客戶面對面開會。
但更值得注意的是，市場更盛傳，中國黨政軍高層會在晶片下單後，「再透過Buy side拉抬股價，順便賺台灣人的錢」，即使交易所強制揭露訊息，揭露的內容也都是公司營收倍增，只會讓股價直往上衝，背後真相仍無從證實。
對台積電等公司來說，規則其實已經很清楚，《華盛頓郵報》採訪國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富時，他表示，台積電製造的晶片其實美中軍方都在使用，私人公司考慮的是生意，不是國家安全，所以，只有當美國把中國公司列入實體清單後，台積電才會取消相關訂單。
這一次，飛騰被列入美方實體清單，就傳出台積電已取消相關訂單。根據富邦證券研究報告，飛騰訂單占世芯營收達4成，占祥碩營收則在5至10%左右，4月8日之後，這兩家公司的股價都直線下滑。
這，恐怕只是開始，投資人該注意的是，新一波科技戰下，哪些公司會暴露在地緣政治的風險下。
分析美國的實體清單，就能看出部分答案。像這一波美方制裁的7家公司，清一色都和超級電腦有關，除了飛騰，還有無錫、鄭州、濟南、深圳四地的高速電腦中心。
美國出手嚴禁 供應鏈不能被當作籌碼
在此之前，多家開發中國自製處理器的公司和個人，都已被列入美方的實體清單；如2019年6月，美國將中科曙光、江南技術研究所、天津海光、成都海光集成電路、成都海光微電子，都列入實體清單。江南技術研究所是中國自製超級電腦「神威」的研發單位，中科曙光則是超級電腦的製造商。
海光則是中科曙光子公司，2016年時，海光和AMD成立合資公司，並簽署Zen微處理器架構授權協議，讓海光能在中國生產X86處理器；美國商務部2019年還因此批評AMD，幫助中國發展超級電腦，並禁止AMD再轉移新技術給中國。也因此，當美方將海光加入實體清單後，外界傳出和AMD合作密切的高速晶片傳輸公司祥碩，以及AMD散熱片供應商健策，以及台積電，因此被列入觀察名單。
現在，美中之間的半導體戰爭，將長期影響台灣高科技產業。3月25日，美國在台協會處長酈英傑參加力積電新廠動土典禮時，就公開表示，「半導體產業是關鍵的戰略優先產業—而且這不只是在經濟創新方面，在國安領域也是如此。」
他更指出，「拜登總統在他頒布的第一條行政命令中，啟動了供應鏈檢討流程，力求為關鍵物資及必需品打造更有韌性、更加安全的供應鏈。」他表示，美國會跟台灣等夥伴合作，打造一條更加安全的供應鏈，「確保我們的供應鏈不會被當作籌碼，拿來對付我們。」
酈英傑的意思也很清楚，台積電等台灣半導體廠同樣高度仰賴美國的半導體設備，如果這些半導體設備被用於生產對付美國的武器，將會觸及美國的底線。5月之後，美國在檢討半導體產業供應鏈後，將會推出新的管制方法，進一步收緊對中國輸出半導體技術的限制，同一時間，美國也會全力強化本土的半導體供應鏈。
進軍人工智慧 美中賽局下個戰場
在5G和高速運算之後，下一個美中爭奪的技術會是什麼？2018年8月，美國國會通過《出口管制改革法案》，規定商務部應就新興技術與基礎技術之出口、再出口或國內移轉，建立適當控制措施。同年11月，美國產業安全保障局公告，像人工智慧、微處理器、先進運算、機器人和先進監控技術等14種技術都列入出口管制。由於美中之間都將人工智慧列為下一個兵家必爭之地，人工智慧相關的晶片和軟體很有可能會成下一個戰場。
對台灣半導體產業來說，美中各擁有自己的半導體供應商，將逐步成為現實，台商遊走在美中之間的風險愈來愈大。一方面，中國將瀚薪等台灣半導體公司挖到中國，吸引台灣人才登陸，試圖突破美方的封鎖；另一方面，像台積電等公司，在遵守美國政府禁令的原則下，能做生意的中國客戶不斷減少，同時也將大舉在美國投資，興建巨型晶圓廠。
1980年代，美日之間也曾爆發半導體大戰，美國在記憶體等技術上，一度居於劣勢，但很快透過成立SEMITECH等研發聯盟，快速擊敗日本。現在，拜登政府已經預告，要投入大量資金，重啟美國在半導體研究的大投資。美中之間的半導體技術競賽，將會像過去的美日半導體大戰一樣，重塑全球半導體產業的格局，而台灣，勢必無法置身事外。