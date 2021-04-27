▲ Subaru 大台中通路更完善！冠慶展間正式開幕

Subaru 台灣意美汽車與合作多年的授權經銷商夥伴—冠慶汽車，於近年新興發展的台中市潭子區商業園區內，打造全新 Subaru 台中冠慶展示暨售後服務中心。
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2021-04-27 21:55:00
立足大台中車市超過 30 年全新開幕的 Subaru 台中冠慶展示暨售後服務中心，地點位於大台中汽車銷售最密集的商業區內，優越的地理位置鄰近慈濟醫療大樓、潭子加工出口區與知名美式大賣場，同時緊鄰台 74 線台中環線並可便利銜接中山高速公路。展示中心暨服務廠地佔地總面積逾 1,200 坪之廣，除了設有貴賓賞車專屬停車場，內部面積達 200 坪的展示中心可提供 8 部車輛展示，提供消費者寬敞舒適的賞車環境。全區軟硬體設備皆依日本原廠規範規劃，配合專業銷售團隊的親切服務。
以顧客需求為優先Subaru 台中冠慶展示暨售後服務中心導入日本原廠之標準服務流程及高規格設備，共設有 15 個專屬維修區作業區，包含引擎機電維修、底盤檢修、鈑金工位及烤漆工位等。此外，台中冠慶汽車以完善的工作區及車輛動線規劃，以及優良採光明亮設計，為每一部進廠的 Subaru 車輛提供完善之汽車保養維修、鈑金烤漆估價、四輪定位、緊急救車、車險事故協助、專業洗車等全方位服務。
Subaru 台灣意美汽車目前全台共有 21 處授權展示中心及 24 處授權服務廠，未來仍將持續與全台各地區授權經銷密切合作，拓展完整的經銷通路與服務據點。有關 Subaru 全台各地展示中心與服務廠資訊，歡迎瀏覽 Subaru 台灣意美汽車官方網站https://www.subaru.asia/tw/zh/home/或致電客戶服務專線 0800-486-168 洽詢。
Subaru 台中冠慶展示暨售後服務中心
地址：台中市潭子區中山路一段261號
- 展示中心專線：(04) 2532-7889
- 展示中心傳真：(04) 2532-9589
- 展示中心營運時間：周一至周日 / 上午8:30 ~ 下午9:00
- 各項服務包含：新車展示、試駕體驗、購車服務