Gogoro 2021新年式升級車款上市，經營多年終於欲大幅強化售後服務！

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首先在全新車款部分，致力於推動機車電動化、智慧化的 Gogoro，於2021年2 月推出 Gogoro VIVA MIX，以優質配備、操控性能及親民價格深受消費者好評， Gogoro 在 27 日再推出多種升級車款積極搶市。
新車款在五大面向「安全、方便、性能、選擇、質感」進行全方位提升＊1，不論是嶄新推出的 Gogoro 2 Premium 與 Gogoro 3 Premium，或是現有的 Gogoro S2 或 Gogoro 2 Delight，消費者均可享價值超過萬元的多項配備升級。在大環境一片漲價聲中，Gogoro 秉持推廣電動化與智慧化的使命，作出新車款不加價的惠民決定。除此之外，在軟體、服務及資費部分也都同步推出升級方案，不論是既有車主或是即將入主 Gogoro 智慧電動機車的新車主，在享受騎乘樂趣的同時，都能夠一併享有最安心、周到的保障與服務。
在安全升級上，Gogoro 2 / S2 成為業界第一且唯一在普通重型機車級距，升級標配 TPMS (Tire-Pressure Monitoring System) 內建整合式胎壓偵測器＊2的車系，騎士可透過儀表板或 Gogoro App 實時觀測愛車胎壓，大大提升騎乘時的安全性。除了 TPMS，Gogoro 的雨天智慧模式＊3，在天候不佳時主動調整扭力輸出，讓用戶在溼滑路面上騎行更加安全。新車款更加裝了中柱感測器開關，車主在立起中柱時車輛會自動熄火，用車更安全、更便利。
而性能升級方面，Gogoro 2 / 3 車系全面搭載同級唯一 7kW 以上、水冷馬達數位動力系統 (Gogoro S2 / S3: 7.6kW, Gogoro 2 Premium / Delight, Gogoro 3 Premium: 7.0kW)，全車款皆配備「方格旗」競速模式，每次起步、加速更加有感；除了更高的動力標準外，Gogoro 2 / 3 也全面換裝輕量化鋁合金輪圈，減低 15%-28% 重量的新款式輪圈，讓操控能更精準、靈活，騎乘體感也更輕盈。
在 Gogoro S2 高階性能車款上 (Gogoro S2 與 Gogoro S2 Café Racer)，搭載岳盟最高等級 AM 428EX 黃金鏈條4，不僅動力隨傳隨到、同時更為耐候耐用。深受 Gogoro VIVA MIX 車主喜愛的 FLO DRIVETM 皮帶傳動系統，也首次搭載到 Gogoro 2 Premium, Gogoro 2 Delight 和 Gogoro 3 Premium 等車款，FLO DRIVETM 導入汽車等級規格、材質與精密測試的特殊斜齒設計，同時搭配國際大廠 Gates® 碳纖維皮帶，讓騎乘感受更滑順、運轉噪音更低、動力傳輸更耐用、保養更輕鬆。
在新車款發表的同時，Gogoro 也將 iQ System® 提升至 6.5 版，即便是最早期購買的 Gogoro 1 / Gogoro 2，都可以在更新 Gogoro App 後，透過 iPhone 的 Siri 進行語音控制，輕鬆幫車主找尋車輛、查詢最近換電站點、甚至上鎖、解鎖車輛。另外，iQ 6.5 Keyless 功能增添「車庫模式」，不需多把鑰匙，一隻手機即可操作同一帳戶下多輛 Gogoro 智慧電動機車。
這次新車款全數標配「倒車輔助」功能，讓車主在擁擠的停車位中，一鍵輕鬆地移車。Gogoro 2 / Gogoro 3 新車款皆採用彩色儀表板，無論白天夜晚的騎乘資訊都能清晰呈現；也一併升級搭載「過彎感應方向燈」，在轉彎完成後方向燈會自動熄滅。此外，Gogoro S2 / S3 性能車款也全新導入「賽道碼錶模式」，於賽道奔馳時可紀錄、顯示每一單圈的耗時。
Gogoro 引以自豪的調色技術和材質運用，讓車輛兼具美觀、實用和耐用等特性。新車款中增加不少「質感」新色，Gogoro 2 Premium 提供「晶鑽白、晶鑽灰、晶礦銀」等三種亮面金屬塗裝新色，而 Gogoro 2 Delight 則導入「星璨粉、星幻白、星耀灰、星礦銀」等四種霧面金屬質感配色；Gogoro S2 除了原本受歡迎的石墨灰色之外，再新增「光晝白、光譜藍」兩款新色。Gogoro 3 Premium 也全新開發兩種特殊漸層色，分別是「暮光灰、暮光綠」，完美銜接不同材質配色。新車款都搭配 Premium 專屬音效，多變的風格與顏色搭配任君選擇，即便街頭暢遊也一躍成為注目焦點。
近兩年Gogoro在產品線逐步建構成形，加上相關補助等因素下，車口數快速增長，陸續開始出現售後服務能量跟不上的現象，尤其預約維修保養經常大排長龍，為此Gogoro在先前已開放現場進廠車輛維修服務，為減少車主等候時間，Gogoro除了提供業界唯一兩年保固內「免費道路救援服務」；另外，提供六都預約3日內提供服務保證，車主可透過 Gogoro App 輕鬆預約回廠保養服務，若無法成功預約未來 3 日內六都服務中心的時段，Gogoro 將於預約時段進場維修完成後，提供 200 元配件折扣金。而關於本次升級部品部分，即日起至 6 月 30 日，凡 Gogoro 車主回廠升級 TPMS 內建整合式胎壓偵測器或 EK / DID 黃金鏈條＊5，均享有 88 折優惠，欲知活動詳情請參考官網：https://events.gogoro.com/tw/maintenance-reservation-offer
同時關於資費部分，Gogoro也針對一路以來的大數據分析，推出更多元方案，宣布自 6 月份起實施的三大好消息：
- 免費「性能提升」：所有 PBGN 車主（「騎到飽」資費用戶除外），都可免費自行開啟原價每月 $249 / $99 的「性能提升」服務，愛車將釋放更強扭力，享受每次起步的加速快感。
- 資費未使用完畢之里程、電池使用費折抵金「遞延抵扣」：以里程、安時計費的非「騎到飽」資費方案，若上一個結帳週期未用完的里程或電池使用費折抵金，將會自動遞延至下個結帳週期，折抵下個結帳週期超出資費方案內容之用量，遞延里程或電池使用費，只能下個結帳週期內進行抵用。
- 全新「高用量自由省」資費方案：新推出的「高用量自由省」方案，只需月繳基本資費 $1,199 元（多顆電池）或 $499 元（單顆電池），即可享有 $3,000 或 $1,300 的電池使用費折抵金；若綁約 18 個月，基本資費更降至每月 $899（多顆電池）或 $399（單顆電池）。「自由省」資費享有無限次數電池交換、免費性能提升、動態折價與里程或電池使用費折抵金遞延抵扣等諸多優惠。
Gogoro 歡慶母親節 舉辦「Sweet of You 愛的行動 貼心為你 」活動
活動一：溫馨五月，帶媽媽到全台 Gogoro 門市賞車拍下共乘合照，留下一句想對媽媽說的話，上傳臉書並＃SweetofYou，即可獲得品牌限量口罩5/8 -5/9 週末門市賞車，再享母親節限量卡片與溫馨花禮，七月前新購汰換購車，月月再抽24K黃金車牌。活動二：5 月 7日至 5 月 20 日，凡於臉書上傳與媽媽的合照，並分享一句與媽媽的甜蜜回憶，將隨機抽出 50 位得獎者，5/31前可至門市領取獨一無二的客製「似顏繪」。
備註：
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全方位提升車款適用車型：Gogoro 2 Premium, Gogoro 2 Delight , Gogoro 2 Delight ABS , Gogoro S2, Gogoro S2 ABS, Gogoro S2 Café Racer, Gogoro S2 Café Racer ABS, Gogoro 3 Premium。
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內建整合式胎壓偵測器 (TPMS) 適用車型：Gogoro 2 Premium, Gogoro 2 Delight, Gogoro 2 Delight ABS, Gogoro S2, Gogoro S2 ABS, Gogoro S2 Café Racer, Gogoro S2 Café Racer ABS。
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雨天智慧模式需在 Gogoro® App (2.16.0版本以上) 設定啟用，與車主的 Smartscooter® 智慧電動機車保持配對與藍牙連線，並以手機解鎖車輛，才能開啟雨天智慧模式。降雨判斷以系統載入之氣象資料為準。如車主常用智慧感應解鎖，請將 App 設定改為「雨天時自動啟用，不必詢問」。
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車輛裝載之鏈條材質及原料並非黃金製成，鏈條規格以產品規格書所載為準。
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車輛裝載之鏈條材質及原料並非黃金製成，鏈條規格以產品規格書所載為準。