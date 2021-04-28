為何氣炸鍋爆紅一年就跌落神壇？眾揭「致命原因」：正常
氣炸鍋這幾年討論熱度相當高，相較油炸過後的氣炸鍋不但油量大減，更能夠簡單調理許多食物，在主婦圈內掀起一陣旋風。不過，就有網友討論「有人跟我一樣把氣炸鍋放在一旁了嗎？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 09:24:15
原PO在「廚藝公社」貼文指出「想當年氣炸鍋那時候爆紅，一堆人搶著買，然後臉書社團大家都在分享氣炸湯圓還有一堆食譜，結果當時跟風買的氣炸鍋直接被我丟在旁邊，也沒有聽到什麼朋友在討論了，但煮菜不是很日常嗎？怎麼氣炸鍋一下就不夯了」。
貼文一出，網友紛紛回應「因為很多人真的是跟風買的＝＝」、「我還是有在用啊」、「就只是能簡單弄個幾樣炸物而已，誰煮飯會只用氣炸鍋」、「沒想像中實用+1，很多人不想洗內鍋吧」、「我也塵封在櫥櫃裡了....」、「封印櫥櫃中，炸物吃久了也是很膩」、「你這麼一說我才想起我家也有氣炸鍋，都沒在用了」。
另外，也有不少網友指出「一台可以用很久，買完一開始有新鮮感，後面發現不就做那幾樣東西...」、「很夯是因為當時很多人沒有，現在人手一台是要討論啥」、「沒有的時候會搜尋、比價想買，也不可能買好幾台拿來做飯，還是輸傳統鍋具很多」、「現在幾乎每個人家裡都有沒啥討論度很正常，而且就真的不會有人煮菜全用氣炸鍋，只適合拿來做點心跟宵夜炸物」。（編輯：張嘉哲）