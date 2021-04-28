安心醫藥聯盟正式成立　藥局認證讓民眾安心

安心醫藥聯盟正式成立　藥局認證讓民眾安心
安心醫藥聯盟正式成立　藥局認證讓民眾安心

健康醫療網

2021-04-28 11:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】醫藥品質提升　產業自主認證

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「食在安心，藥求安全」為食品藥物管理署的施政使命，4月27日由中華生技醫藥行業協會、知名律師事務所與國際企業諮詢管理顧問公司組成「安心醫藥聯盟」聯合認證單位，首波授證單位為桃園桃園第二與第三大連鎖藥局。中華生技醫藥行業協會理事長陳建州藥師表示安心醫藥聯盟為業界自主發起的認證，適用於醫藥通路端的醫院診所藥局與製造端的生技醫藥供應商，聯盟宗旨包含絕對不提供偽劣藥、提供民眾正確用藥知識與專業諮詢、門市公共場所符合公共安全，也就是「產品安心、服務安心、場所安心」。

張耕豪律師表示，聯盟三大宗旨符合藥師法、藥事法與消費者權利，由藥局提出認證資格申請，由專家審核後，經律師擔任見證，最後由認證單位頒發安心醫藥聯盟合格證書。國際企業諮詢管理顧問公司王冠斌總經理表示，隨著勞工維權意識日益高漲，本次認證也提供業者勞動權益諮詢，有好的勞資關係，對於消費者的服務會帶來正向意義。

安心醫藥聯盟宗旨　符合消費者權益

第一家授證業者謝志明總經理表示，身為桃園連鎖藥局在地經營者，長期堅持消費者的服務品質提升，唯有合法合規才能永續經營，提供正確藥事諮詢與提供合法藥品屬於藥師的天職，藥局屬於公共區域也應投保公共意外責任險，確保生命安全。謝志明總經理認同安心醫藥聯盟宗旨率先加入，後續可以推廣到供應商來共襄盛舉。第二家授證業者徐瑞櫻總經理表示，藥局為社區醫學的照護站，在本次疫情提供口罩發送，對於藥師形象有明顯的提升，在目前疫情尚未解除下，民眾可以繼續到藥局領取慢箋，歡迎到安心醫藥聯盟認證的藥局，以提供合法用藥與正確專業諮詢，共同來為民眾的用藥安全把關。

建構醫療共榮互利生態圈

中華生技醫藥行業協會(CBIA)由多位台灣產官學醫藥專家聯合倡議成立，會員涵蓋供應商(藥品、醫材、生技保健品、化妝品、儀器、輔具..)、醫藥照護通路(醫療院所、藥局、中醫藥、養老村、長照機構、培訓機構..)、醫藥電商、資訊商、物流商與金控等成員，並結合工研院、資策會、醫藥工業技術發展中心等相關單位，特別是針對產業技術缺口與服務缺口相關領域，進行AI創新應用、預防醫學、健康促進以及長照服務之應用合作討論與規劃。中華生技醫藥行業協會的願景是，建構我國完善的醫療共榮互利生態圈，促進產業發展為目標，透過多元合作創新，將台灣生技醫藥的優良產品推廣到整個亞太華人地區，開創一個臺灣未來在亞太生技醫藥的關鍵平台。

醫藥通路安心用藥　藥事人員人人有責

陳建州理事長呼籲生技醫藥行業應訂定專業化標準，由產業專家組成認證小組審核，結合工研院、資策會與醫藥工業技術發展中心與學校辦理教育訓練，頒發產業單位與人員認證。期待更多醫藥通路與供應商的加入，讓安心醫藥聯盟成為產業正面積極力量，給予消費者良好醫藥環境！



資料來源：健康醫療網 安心醫藥聯盟正式成立　藥局認證讓民眾安心

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