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張耕豪律師表示，聯盟三大宗旨符合藥師法、藥事法與消費者權利，由藥局提出認證資格申請，由專家審核後，經律師擔任見證，最後由認證單位頒發安心醫藥聯盟合格證書。國際企業諮詢管理顧問公司王冠斌總經理表示，隨著勞工維權意識日益高漲，本次認證也提供業者勞動權益諮詢，有好的勞資關係，對於消費者的服務會帶來正向意義。
安心醫藥聯盟宗旨 符合消費者權益
第一家授證業者謝志明總經理表示，身為桃園連鎖藥局在地經營者，長期堅持消費者的服務品質提升，唯有合法合規才能永續經營，提供正確藥事諮詢與提供合法藥品屬於藥師的天職，藥局屬於公共區域也應投保公共意外責任險，確保生命安全。謝志明總經理認同安心醫藥聯盟宗旨率先加入，後續可以推廣到供應商來共襄盛舉。第二家授證業者徐瑞櫻總經理表示，藥局為社區醫學的照護站，在本次疫情提供口罩發送，對於藥師形象有明顯的提升，在目前疫情尚未解除下，民眾可以繼續到藥局領取慢箋，歡迎到安心醫藥聯盟認證的藥局，以提供合法用藥與正確專業諮詢，共同來為民眾的用藥安全把關。
建構醫療共榮互利生態圈
中華生技醫藥行業協會(CBIA)由多位台灣產官學醫藥專家聯合倡議成立，會員涵蓋供應商(藥品、醫材、生技保健品、化妝品、儀器、輔具..)、醫藥照護通路(醫療院所、藥局、中醫藥、養老村、長照機構、培訓機構..)、醫藥電商、資訊商、物流商與金控等成員，並結合工研院、資策會、醫藥工業技術發展中心等相關單位，特別是針對產業技術缺口與服務缺口相關領域，進行AI創新應用、預防醫學、健康促進以及長照服務之應用合作討論與規劃。中華生技醫藥行業協會的願景是，建構我國完善的醫療共榮互利生態圈，促進產業發展為目標，透過多元合作創新，將台灣生技醫藥的優良產品推廣到整個亞太華人地區，開創一個臺灣未來在亞太生技醫藥的關鍵平台。
醫藥通路安心用藥 藥事人員人人有責
陳建州理事長呼籲生技醫藥行業應訂定專業化標準，由產業專家組成認證小組審核，結合工研院、資策會與醫藥工業技術發展中心與學校辦理教育訓練，頒發產業單位與人員認證。期待更多醫藥通路與供應商的加入，讓安心醫藥聯盟成為產業正面積極力量，給予消費者良好醫藥環境！
資料來源：健康醫療網 安心醫藥聯盟正式成立 藥局認證讓民眾安心
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