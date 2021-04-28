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不少學童喜歡歪著頭讀書寫字，小心長久下來加深不等視！明明一隻眼睛裸視是1.0正常，但另外一隻眼睛度數卻不斷增加，書田診所眼科主任醫師顏敏芳說：「當兩眼近視度數相差度200度以上，雙眼視覺焦點不易融合，立體感不好，習慣單眼視物，導致視覺不平衡容易頭暈。」
且顏敏芳診觀察近年在門診中，出現雙眼不等視的學童有增多的現象，會有這樣的原因除了先天因素，也可能與近距離用眼習慣、姿勢不良有關，通常視力不好的那隻眼睛，度數還會不斷惡化。
視差問題也可能影響到孩童學習
當兩眼視差還在兩百度以內時不會有太多的不適感，因為通常兩個眼睛是一起看，孩子也不會知道眼睛是不一樣，通常都是學校視力檢查的時候才會發現，當兩眼視差差超過兩百度後，立體感就會明顯變不好，嚴重會影響到孩子學習。
顏敏芳也提到：「因為長久都是用單眼看東西，眼睛就會容易感到疲勞，尤其孩子在學習的時候很精密的東西都會抓不準。」視差的問題也會發生在大人身上，可能每次看電腦一下子就覺得眼睛花花。
學童有視差問題怎麼辦？有三種治療方式
臨床上曾有名小五的男童，右眼近視度數在短短兩年內增加至350度，裸視視力僅有0.1，左眼仍維持遠視，視力1.0。雖然右眼點散瞳劑治療也不見成效，且視差過大無法配戴有框眼鏡，視力不平衡，常側著頭以單眼視物非常痛苦。
為了解決這樣的問題，醫師建議對於小朋友視差太大的問題是透過散瞳劑、或單眼配戴角膜塑型片、或是配戴有匡眼鏡來改善，只是有些孩子利用散瞳劑沒有效果，或是配戴鏡框眼鏡有不適的問題，這時候「角膜塑型片」或許是個好辦法。顏敏芳提到：「配戴角膜塑型片病人兩眼裸視一樣可達1.0，立體感也較好，解決了只靠單眼的情況。」
角膜塑型片小檔案
角膜塑型片就是硬式影型眼鏡，依照每個人角膜的弧度所訂製，運用夜間睡眠時間配戴，矯正角膜弧度，達到矯正視力，隔天睡醒取下角膜塑型片後可不用配戴任何鏡片，也能擁有清晰的視力。
藉由角膜塑型片達到矯正視力，效果其實就跟做完雷射手術一樣，只是它是暫時性的！對於學齡兒童因為度數還不穩定，不適合做雷射、配戴隱形眼鏡，這時候就可以是角膜塑型片戴了以後就會回復原狀。
只是成人出現視差時，若是已經長年習慣，視差並沒有太大時不一定要積極處理，只是要留意有些年長者突然出現視差其實是白內障的症狀，突然度數的增加都還是得到眼科多檢查。
文、王芊淩／圖、何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 學童歪著頭讀書、寫字容易造成「視差」！長久下來容易頭暈、疲勞
近視不矯正10%惡化成失明！醫呼籲：學童一年勿加深超過100度