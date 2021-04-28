器官捐贈阻礙重重　悲傷與愛並存的爭議

器官捐贈阻礙重重　悲傷與愛並存的爭議
器官捐贈阻礙重重　悲傷與愛並存的爭議

健康醫療網

2021-04-28 13:31:01

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】一般人熟知的器捐程序，是在病人生前同意或家屬代為決定之下，腦死後進行器官移植，但根據衛福部統計，每年因意外身亡的人約6000多人，其中同意捐贈器官者約200人，但等待捐贈的人數目前已累積上萬人，每年有增無減。林口長庚醫院器官移植中心副主任江仰仁表示，器官捐贈一直都是僧多粥少，2017年起台灣已可進行心死後器捐，可望為沙漠中帶來些許甘霖。

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心死後器捐2017年上路　每年新增20

心死後器捐的正式名稱是心臟停止死亡後器官捐贈，實際上應為體內循環停止後的捐贈。時為器捐登錄中心執行長的江仰仁醫師深感器官來源不足，參考其他國家作法後，與其他專家聯手推動相關作業指引，終於2017年時通過辦法。這是有效增加捐贈來源的重大國家政策，每年器官捐贈來源中，心死後的來源占總量的10%，2020年達到20例。

不過執行難度與溝通複雜度也更高，需要成熟的團隊分工執行，與良好的公眾溝通。他也提到，技術方面台灣仍有需要克服之處，如肝臟、小腸在心跳停止後的移植，都相當困難。

腎臟為待移植大宗　捐眼角膜接受度最高

台灣目前需要移植的器官，以腎臟為大宗，因腎臟功能衰退不可逆，若想脫離終身洗腎，僅能依賴移植。洗腎人口約有9萬多人，有9千多人登記等待腎臟移植，除了親屬間可以活體捐贈之外，其他就必須等待適合的大愛捐贈。江仰仁醫師提到，接受度最高的為眼角膜捐贈，一方面是因為對外觀無太大影響，另一方面也因捐贈程序較為容易；但其他器官如心、肝、腎等因捐贈手術較為複雜，且需開膛剖腹，即使手術結束後醫師以嚴苛標準仔細縫合，仍對捐贈外觀難免有一定影響，接受度就較低。

推動器捐30年　民眾接受度仍不高

台灣於民國76年時頒布人體器官移植條例，同年頒布腦死判定辦法，當時為亞洲第一個制定器捐相關法律的國家，但30年來，受到傳統觀念、宗教信仰的束縛，民眾對於器官捐贈仍有許多疑慮，也成了最大阻礙。江仰仁醫師說，其中腦死後，但心跳仍在算不算死亡？心跳停止後要不要急救？也都仍有民眾因不夠了解而產生疑惑，「雖然器官捐贈是好事，但在台灣似乎還是禁忌話題。」

家屬與受贈者分享　鼓勵更多人加入器捐

根據器捐登錄中心資料，目前有40多萬人註記同意器官捐贈，但到了捐贈的那一刻，也有許多家屬反悔，也不便強烈要求他們同意。

雖然這段道路有點艱辛，但一路上仍有許多美好的故事發生，江仰仁醫師長期在器捐登錄中心服務，與許多捐贈家屬、受贈者共享歡笑與淚水。他回憶曾有位不到3歲的小朋友意外墜樓，媽媽在悲痛之餘也立刻決定捐出心、肝、腎，大愛救助了三個家庭。他十分鼓勵家屬、受贈者站出來分享，希望能用愛的力量，讓更多人加入器捐的行列。



資料來源：健康醫療網 器官捐贈阻礙重重　悲傷與愛並存的爭議

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