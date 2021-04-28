孩子容易生病就喝雞精補身？營養師：3大飲食原則讓免疫力自然跟著好

孩子容易生病就喝雞精補身？營養師：3大飲食原則讓免疫力自然跟著好
孩子容易生病就喝雞精補身？營養師：3大飲食原則讓免疫力自然跟著好

Heho健康

2021-04-28 14:01:30

若是家中小朋友常生病，或容易出現一些身體不適的情形，父母們總是會顯得非常憂心，然後還要想方設法去為孩子補身體，使他們可以增加抵抗力，身體變強壯，使病菌不再容易入侵。但要怎麼幫孩子補身體才能增加抵抗力呢？一起來看看Heho營養師吳宜庭怎麼說吧！

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Q1. 如果孩子抵抗力較弱，喝「滴雞精」能有助改善？

「充足的營養素，是維持健康的基本要素」吳宜庭說道，而最常見父母會買給小朋友補身體的營養品有滴雞精及全營養素的營養品。

前者因為是由雞隻提煉而出，而雞肉在食療中，具有溫中益氣、補精添髓的作用，加上還有小分子胺基酸，對於體力恢復非常有幫助 ; 後者則是補足了身體所需的營養，以改善多種營養素不足的問題，當營養素都足夠了，身體自然而然也會變好。

吳宜庭表示，除非是小朋友處於生病不舒服、食慾不佳所導致的吃不下，就可以讓他們補充以上 2 種營養品，讓他們快速吸收營養，達到短時間恢復體力的作用，但並不建議作為長期補充，最好還是從天然食物中獲取營養素，才不會增加孩子的身體負擔。

Q2. 若是孩子常生病，在飲食上該注意什麼呢？

家中若有較為體弱的小朋友，吳宜庭提出 3 個飲食原則，只要在三餐當中注意一下，就能讓孩子透過飲食來改善：

  • 均衡飲食
研究證實，身體所需的營養素攝取不均的話，就會提高感冒的機率，所以均衡飲食一直是維持身體健康最不可少的基礎。但這件事需要從小開始做起，很需要家長們以身作則，著小朋友一起打造健康的飲食型態。

  • 每天三蔬二果
因為蔬果中的膳食纖維是腸道好菌最愛的食物，多吃有助增加腸道好菌，讓腸道能夠維持健康的狀態，而近年來也發現，腸道健康跟免疫系統是有直接關係的，所以腸道健康了，身體的免疫力也會跟著提升。

另外，不同顏色的蔬果也會攝取到相對應的植化素，像是藍紫色的食物會有花青素、紅色的食物通常含有茄紅素、辣椒紅素，這些植化素都是免疫系統非常需要的營養素。

  • 優質蛋白質
蛋白質是身體免疫系統要去製造白血球或抗體很重要的原料，如果身體的蛋白質本身就不足，就會讓身體的免疫力受到影響。而優質蛋白質的來源有豆、魚、蛋、肉，每天攝取 1.5 到 2 份（約一手掌心大小）就足夠了。

Q3. 但小孩就是吃不多，要怎麼改善營養攝取不足的情形？

面對這個問題，吳宜庭要請各位父母先放輕鬆，不要一昧地逼迫他們吃下食物，畢竟小孩如果覺得用餐對他們而言是件有壓力的事，就會讓他們更抗拒、更吃不下。

首先，可以先檢視孩子是否在正餐前吃過多零食餅乾，如果有的話就需要控制他們的點心量，如果是孩子本身食慾就小的話，那就可以增加餐次，建議可在餐與餐之間增加點心時間，然後預備有營養價值的點心，像是蒸蛋或是水果優格，或是自製雞蛋布丁，藉此補足孩子所需的能量和營養素。

而這個點心時間的熱量，最好控制在 100 ~ 200 大卡之間，這樣也才不會去影響到下一個正餐的攝取量喔！

文、影 / 彭幸茹  圖 / 何宜庭



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 孩子容易生病就喝雞精補身？營養師：3大飲食原則讓免疫力自然跟著好

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