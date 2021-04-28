▲ Formula E 第六回合 Porsche 傳捷報，Lotterer 搶下第二名

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這是保時捷繼羅馬站賽事後，於本賽季第二次站上領獎台。André Lotterer 的隊友 Pascal Wehrlein（GER）則駕駛另一部 Porsche 99X Electric，以第 18 位坐收。西班牙分站賽事後，TAG Heuer Porsche Formula E 車隊本季於 12 支參賽車隊中名列第六。
在本回合賽事中，André Lotterer（GER）雖於超級桿位賽取得第二位和第一排發車的機會，卻因周六比賽撞車事故被降級三個排位。也因此，André Lotterer 選擇不冒進而是有策略地往站上領獎台努力，藉由精準操作攻擊模式，他成功阻擋了尾隨在後的對手，於比賽進行到最後三分之一時躍升第三位，並且在原排名第二位選手因比賽初期的碰撞獲得五秒加罰時乘勝追擊，成功奪得第二名。他的隊友 Pascal Wehrlein 則從 P12 出發，順利完賽。
TAG Heuer Porsche Formula E 車隊將於 5 月 8 日進行電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Championship）第七回合賽事，征戰摩納哥 Monaco E-Prix 賽道。