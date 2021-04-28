Volkswagen 台中五權正式開幕，全台各展間陸續更新

Volkswagen 台中五權正式開幕，全台各展間陸續更新
▲ Volkswagen 台中五權正式開幕，全台各展間陸續更新

2GameSome - 有車賞

2021-04-28 16:55:00

Volkswagen 台中五權正式開幕，全台各展間陸續更新 Volkswagen 已於台灣深耕近 60 年，除了在地化產品策略接連導入重點新車之外，同步強化消費者品牌體驗，從軟硬體雙軸並進，先行以 11 處位置帶來 New Volkswagen 展示中心全新風貌，其中台灣福斯汽車聯手旗下經銷商：太古汽車集團，重金打造 Volkswagen 台中五權展示中心正式落成開幕，採全新品牌識別打造顧客第一印象，同時內部空間融貫人性化、數位化的中心思維，呈現色彩豐富且深具活力的設計語彙，提供所有大台中地區消費者和 18,000 名車主無縫隙、零時差的品牌服務。

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台灣福斯汽車總裁 Sacha Askidjian(左5)、太古汽車集團營運總監 高振榮 先生(右5)、各處長及貴賓共同蒞臨開幕剪綵。
台灣福斯汽車總裁 Sacha Askidjian(左5)、太古汽車集團營運總監 高振榮 先生(右5)、各處長及貴賓共同蒞臨開幕剪綵。
太古汽車集團為為台灣福斯汽車旗下重要經銷商之一，經營 Volkswagen 品牌已有 20 年歷史，其銷售版圖更橫跨全台各地，此次投資更為雙方在台最大的展間投資之一，而 Volkswagen 台中五權展示中心為國內唯一全新興建，同時符合原廠 New Volkswagen 規範的全功能服務據點，其佔地總面積千坪，基地座落於七期重劃區周邊精華地帶，優異的地理位置更是通往國道 1 號與環線 74 快速道路的重要交通樞紐，對於南台中及南投地區為的 Volkswagen 車主提供絕佳的交通便利性

整體建築外觀以玻璃帷幕打造，呈現俐落視覺與高度通透性，同時符合德國原廠 A 級大型展示據點規格的內部展示空間高達 500 坪，各樓層按照不同功能屬性闢建出新車展示銷售、精品配件展示區、VIP 客戶休憩空間、咖啡點心吧台、兒童遊戲區、育嬰室和 VIP 專屬交車室，所有設計採用多元化色彩、燈光或天幕展現自信活力，並且因應品牌數位化發展，打造各式尺寸的 LED 螢幕與平板設備顯示資訊的數位化展示區域，呈現高度科技化的體驗氛圍，讓每位顧客蒞臨展示中心時，都能感受 Volkswagen 絕佳的無縫隙、零時差的完善品牌體驗。此外，Volkswagen 台中五權展示中心提供各式維修保養服務，由原廠認證的專業服務團隊為車輛進行檢查與維修作業，回廠車主可輕鬆在溫暖木色搭配各式質感家具的專屬客休區休憩，並且享用精緻餐點及各式飲品，以最完善及舒適的休息空間。

台灣福斯汽車預計今年陸續完成全台 22 處 New Volkswagen 更新計畫，延續品牌初衷「以人為本」的精神，完整移植 New Volkswagen 核心範疇，以簡單、俐落的設計語彙，打造出貼近消費者生活的品牌風格。

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