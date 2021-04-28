▲ Volvo 匯勝汽車嘉義 VRE 展示暨服務中心正式啟用

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國際富豪汽車年初宣布與深耕國內車市 40 餘載的匯豐汽車集團合作，匯豐汽車集團斥資五億成立「匯勝汽車」成為 Volvo 汽車雲嘉南地區全新經銷體系，提供中南部 Volvo 車主嶄新的服務水準與能量。今日，以 Volvo 瑞典原廠 Volvo Retail Experience 5.0 規格全新落成之匯勝嘉義展示暨服務中心正式啟用。
國際富豪汽車自 2016 年導入「VRE」(Volvo Retail Experience) 概念，以源自北歐斯堪地那維亞的簡約美學與舒適居家氛圍，提供輕鬆自在的賞車體驗。今日由 Volvo 匯勝汽車重金打造的 VRE 5.0 展示中心正式開幕，座落於嘉義市區主要聯外道路北港路上，臨近國道一號嘉義/北港交流道，位處交通便捷四通八達之地，集新車展示、售服保修與 Volvo SELEKT 等一站式服務。
Volvo 匯勝嘉義展示暨服務中心一樓為近 500 坪之展示中心與服務維修中心，展間外觀專屬耀眼的 Volvo 廠徽具備鮮明的品牌辨識度。挑高 8 米的展示中心可同時展演六款新車，挑高樓板讓賞車視野更具空間穿透感。位於賞車區後方設有交車空間。後方維修服務區設有五個獨立工位容納車輛維修與定保，除了專屬全功能四輪定位工作區，斥資購入拆胎機與平衡機為車主行車安全做堅實把關。
展示中心二樓為佔地近 200 坪的頂級北歐奢華客休區與「Volvo Selekt」展示區。客休區維持 VRE 5.0 美學，注入斯堪地那維亞式簡約優雅，適切留白，以低彩度北歐設計家飾點綴其中，營造減壓氛圍，讓空間既有居家生活般的舒適，同時保留精緻細節的講究。除此之外，客休區中心更設立了獨立的精品展售專區，進駐各項夢幻精品和瑞典生活商品，提供專屬於車主的貼心服務。而愛好咖啡的消費者亦有口福，匯勝嘉義為全台首間啟用全球第三大咖啡烘焙商 LAVAZZA 咖啡豆之 Volvo 展間，車主可以在此品嘗到 Top Class 頂級義式咖啡、Gran Espresso 濃郁風味咖啡兩種選擇，盡情享受 FIKA 時光。除此之外，客休區另闢專屬的深層按摩體驗空間 Lagom Area，讓回廠保養愛車的車主可以在等待的同時藉由頂級按摩椅深度放鬆身心。若有兒童同行的車主或消費者，二樓備有親子廁所及寬敞的兒童遊憩間，專屬汽車跑道與兒童學步車能讓小朋友一齊體驗駕駛樂趣。
全新匯勝汽車嘉義展示暨服務中心座落於嘉義市西區北港路 807 號。