GoShare 助攻國旅旺季，攜 KLOOK 推 7 折搭高鐵、75 折加購騎乘金

GoShare 助攻國旅旺季，攜 KLOOK 推 7 折搭高鐵、75 折加購騎乘金
▲ GoShare 助攻國旅旺季，攜 KLOOK 推 7 折搭高鐵、75 折加購騎乘金

2GameSome - 有車賞

2021-04-28 16:55:00

GoShare 移動共享服務搭配國旅熱潮，打造「無聊逃跑計畫」跨界攜手旅遊體驗預訂平台 KLOOK。

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即日起至 5/31，選擇「KLOOK 高鐵國旅聯票」享高鐵票 7 折優惠與 75 折加購 GoShare 騎乘金的獨家超值組合，出遊轉乘無縫連結。

不僅如此，GoShare 首次展開「快閃擴區」活動，聚焦移動與觀光需求旺盛的台南府城，即日起至 6/30，「GoShare 隨借隨還」服務範圍解鎖奇美博物館、十鼓仁糖文創園區、台灣歷史博物館等熱門打卡景點，以及南部科學園區生活圈。

GoShare 同步獻上深度遊玩攻略與騎乘獎勵兩大旅行必備 —— 與 KLOOK 特搜六大服務縣市的吃喝玩樂懶人包，完成系列騎士挑戰最高贏 5,100 元騎乘金大獎。

7 折搭高鐵 x 75 折騎 GoShare 搭配，獨家優惠組合限時搶

  • 即日起，於「KLOOK 高鐵國旅聯票」頁面購買高鐵票並加購其他服務或行程，不限起迄站即享高鐵票之 7 折結帳優惠。
  • 即日起至 2021/5/31，於 「KLOOK 高鐵國旅聯票」頁面可選擇以 75 折加購 GoShare 騎乘金，每日限量開賣：凡高鐵起程站或到達站位於 GoShare 服務範圍內（包含南港站、台北站、板橋站、桃園站、雲林站、台南站、左營站），即可以 75 折加購價值 200 元或價值 300 元的 GoShare 騎乘金，實際僅需支付 150 元或 225 元。可加購金額依高鐵起訖站所屬地區而定。
  • 如選擇高鐵起程站車票時加購 GoShare 騎乘金，該騎乘金需於乘車日前（含）4 天內使用。
  • 如選擇高鐵到達站車票時加購 GoShare 騎乘金，該騎乘金需於乘車日後（含）4 天內使用。
  • 使用永豐銀行幣倍卡搭配指定行動支付通路，購買「 KLOOK 高鐵國旅聯票」享最高 9% 回饋。
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  • 精選 GoShare 六大服務縣市的最強踩點口袋名單，一次蒐集私房秘境與話題美食。
  • 即日起至 2021/5/2，分享旅遊美照至個人 IG 公開帳號之限時動態、同時標記 @goshare.official 及指定 Hashtag #GoShare帶我逃，即有機會抽價值 510 元 GoShare 騎乘金。
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