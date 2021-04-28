▲ GoShare 助攻國旅旺季，攜 KLOOK 推 7 折搭高鐵、75 折加購騎乘金

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不僅如此，GoShare 首次展開「快閃擴區」活動，聚焦移動與觀光需求旺盛的台南府城，即日起至 6/30，「GoShare 隨借隨還」服務範圍解鎖奇美博物館、十鼓仁糖文創園區、台灣歷史博物館等熱門打卡景點，以及南部科學園區生活圈。
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