預定今年 5 月正式發表 第四代 Škoda Fabia 外觀設計圖曝光

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從圖片來看，第四代 Fabia 換上新世代 Škoda 車系的設計風格，全車較前一代加入更多鈑金線條，車頭的直瀑式水箱護罩面積放大，變得更為立體，前下氣壩加入主動進氣調節功能，而頭燈造型較前一代更為寬扁銳利，內部導入更先進的 LED 照明技術，足踏尺碼加大的鋁合金輪圈，車尾換上兩件式橫置式 LED 導光燈組。
除了公佈設計圖片外，Škoda 也釋出部分關於第四代 Fabia 的規格資訊，首先是平台架構自前一代的 PQ26 (A06) 更換為 MQB-A0 橫置引擎模組化平台，車長增加 111mm 來到 4,103mm，車寬增加 48mm 來到 1,778mm，行李廂標準置物空間增加 50 公升來到 380 公升，預估整體空間表現會優於現行車款。
Škoda 先前也表示第四代 Fabia 的車體結構剛性也將有所提昇，並將搭載更豐富的主被動安全配備，包含全車 9 顆氣囊、Travel Assist 半自動駕駛輔助套件、自動停車輔助系統、前後停車雷達等等。
動力配置方面，第四代 Fabia 採用新一代 EVO 系列引擎，首波將有五款動力選擇，分別是 1.0L MPI 自然進氣三缸引擎，提供 48 或 59kW 的輸出，並搭配 5 速手排變速箱。另一款則是 1.0L TSI 渦輪增壓三缸引擎，低輸出版本為 70kW (配備 5 速手排)，高輸出版本則為 81kW (提供 6 速手排或 7 速 DSG)。頂規車型則採用 1.5L TSI 渦輪增壓四缸引擎，標準提供 7 速 DSG，最大出力表現為 110kW。7Car<小七車觀點> 將在 5 月份正式發表時帶來更進一步的報導。