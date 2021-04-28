Volkswagen T7 Multivan 將導入全景天窗及新款座椅變化系統

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-04-28 16:55:40

Volkswagen 繼公佈 T7 世代 Multivan 的車頭局部設計後，日前又釋出座艙設計手繪透視圖，並揭露部分配備，預定今年底前會正式發表。

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T7 Multivan 將導入車系首見的全景天窗選項，並且也會導入全新的座椅配置系統，除前座兩張座椅外，其他座椅可進行滑動或拆卸，第二排座椅可進行 180 度翻轉，而第三排座椅也自過去連動式的設計改為獨立配置，創造更豐富的變化機能。

Volkswagen 也在 T7 Multivan 導入全新的滑軌設計，輔以更輕量化的後艙座椅，使用者在拆卸及搬運座椅時將會比過去更迅速，可在短時間創造出廣大的載物空間，便於載運機車或自行車，更可讓三排座椅在收折後，營造出平整的表面。 

Multivan 車型是在 1985 年的 IAA 法蘭克福車展時，Volkswagen 基於 T3 世代廂型車所衍生而來，與當時既有的 Transporter 及 Caravelle 車系共同滿足不同消費族群的需求，Multivan 具備的多變化座椅配置持續傳承至最新的 T6.1 車系之中。

國內市場方面，台灣福斯商旅選在今年 1/6 正式推出 T6.1 世代的 Multivan，建議售價為新台幣 225.8 萬元起，有關 T7 世代 Multivan 的正式發表消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。

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